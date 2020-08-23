啟發《潛行凶間》、《黑天鵝》的動畫教父！盤點今敏5部經典神作

近日《藍色恐懼》與《東京教父》的數位修復版在台灣重新上映，讓人們再次討論起這個動畫界的傳奇人物「今敏」，斑斕色彩與天馬行空的畫面，在現實場景中蘊藏著奇幻異想，從《藍色恐懼》至《盜夢偵探》，他的作品雖然為數不多，但每一部都值得讓人細細品嚐，經過時間的歷練更會有不同的體會，不論你早已是今敏的粉絲，或者對他少有認識，今回就讓我們一一回顧這些精彩作品吧！ 文：Lazy／GQ Taiwan

最初曾作為漫畫家出道的今敏，曾在大友克洋身邊工作，協助了人氣漫畫《AKIRA 亞基拉》的繪製，隨著兩人密切的合作關係，今敏也隨之接觸到動畫製作，之後也陸續參與過《JoJo的奇妙冒險》與押井守的《機動警察》等作品的製作。

今敏自小時他就熱愛《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》等動畫，宮崎駿導演的《未來少年柯南》和《魯邦三世》更給了他對於動畫場景和影像的許多概念，而後今敏則創造出了一個屬於自己的風格，在這個動畫世界裡充滿絢爛的景象與耐人尋味的故事情節，儘管如今今敏已經過世，但他留下的作品卻成為了人們津津樂道的經典。

今敏創造出一個屬於自己的風格，在這個動畫世界裡充滿絢爛的景象與耐人尋味的故事情節，儘管如今今敏已經過世，但他留下的作品卻成為了人們津津樂道的經典（影碟花絮截圖）

1. 《藍色恐懼 Perfect Blue パーフェクト ブルー》

故事描寫身為偶像團體「CHAM!」成員的女主角霧越未麻，因為經紀公司的安排而告別舞台，轉往演員之路發展，戲劇經驗不足的她來到陌生環境，面臨巨大的壓力，以及原有歌迷的反對聲音，對自己產生了懷疑，就在她感到有另一個視野在關注自己的同時，身邊的工作人員接連遇上怪事，未麻也發現了網路上以她為名的部落格時刻更新著近況，疑惑不安伴隨著知名度而來…

+ 6 + 5 + 4

《藍色恐懼》是今敏執導的第一部動畫長片，先前有著在大友克洋身邊工作的動畫經驗，起先是小說家竹內義和找上他進行合作，想把《Perfect Blue：完全變態》這部小說拍成影像，在經過內容的修改與製作組協調後，成為了今敏首次的導演作品，同時也讓他展開了知名度。由幻想結合現實的情景，引起了觀眾的興趣與討論，多個場景也被之後的導演致敬的運用在電影中，近期在台灣上映的數位修復版，也令觀眾重新體驗了今敏的經典之作。

2. 《千年女優》

在一間曾經歷輝煌年代的片場即將面臨老舊關門之時，導演找到了在人氣巔峰那年選擇離開銀光幕的知名女演員藤原千代子拍攝訪問紀錄片，做為條件還帶來了一件千代子的珍視之物，看著手中的鑰匙，千代子緩緩道出她的初戀，隨著回憶不斷湧現，一幕幕千代子曾參與拍攝的電影畫面就像是跟著她的心情與人生在前進一般，穿越了數個年代，也串起了日本的電影史。

+ 7 + 6 + 5

作為今敏的第二部動畫長片，獲得了不少獎項肯定的《千年女優》除了是不少影迷最愛的一部作品，更奠定了今敏在世界範圍的知名度，獲得了影評人高度肯定，今敏饒富趣味的剪接和運鏡，劇中劇的呈現方式，讓人跟著畫面就像是穿越時空體驗了一場旅程，與先前同樣的，今敏在細節之處亦藏入了不少耐人尋味的巧思，等著你去發現。

3. 《東京教父》

在看似平凡日常的東京街頭，三個來自不同背景，有著不同年齡與個性的流浪者走到了一起，他們分別是離家出走的少女美由紀、扮女裝的變性人小花、賭博酗酒的中年男子阿仁，在聖誕夜當天他們翻找垃圾堆時發現了一名女嬰，三人根據身邊所留下的物品，決定為其尋找親生父母的，卻意外的捲進暗殺事件中，機緣巧合下遇見的種種人物，也道出三位流浪者背後的故事。

聳立著高樓的城市叢林中，今敏選擇了一般人鮮少接觸的底層人物作為故事核心，更親自為電影在東京四處取景，讓鏡頭跟著他們的腳步，從公園裡的小屋踏進奢華的大廈裡，意外的嬰兒帶來一趟奇妙旅程，以接連的巧合串起的溫馨故事，描繪出了每個家庭面臨的挫折與困境，少女美由紀離家的原因、男友意外去世的小花、曾有大好前程卻拋棄妻小的阿仁，在陰錯陽差之下彼此深藏內心的秘密都得到了救贖，或許正是因為不論自己的處境多麼艱難，他們都仍保持著一顆善良的心。

4. 《妄想代理人》

故事從一名角色設計師鷺月子身上開始說起，因為一個成功的吉祥物瑪洛美，讓她瞬間獲得高知名度，但同時迎來的是帶來極大的壓力。一次外出時鷺月子遇上了襲擊事件，警方的調查中她形容這名兇手是個穿著金色直排輪鞋拿著球棒的少年，沒想到在其之後還陸續出現更多受害者，隨著事件越來越離奇，少年的身份也隨之揭開…

+ 4 + 3 + 2

《妄想代理人》是今敏首次也是唯一的一部電視動畫執導，但在整個故事的背後卻蘊藏了不小的野心與值得深思的意涵，球棒少年，就像是人們逃避現實的那道門，今敏點出了現代人不斷為利己而找尋藉口、逃避推託的現況，高壓的生活讓一個又一個的普通人成為了球棒少年的目標，也因為與電影不同的分集篇章展現方式，塑造了小人物背後的性格與故事，雖然在今敏的作品中沒有其他電影來的出名，但也值得你找來看看。

5. 《盜夢偵探》

在《盜夢偵探》的世界裡，一個研究所發明了名為 DC-MINI 的裝置，可以利用其進入使用者的夢境中，進行深度的心理治療，而女主角千葉敦子正是一名治療師，在夢中她有著截然不同個性的另一個身份「紅辣椒」，這天研究所傳出 DC-MINI 被盜竊的消息，於是敦子和同事時田與小山內依循著教授夢境裡的線索開始尋找，隨著對真相的探究越深入，沒想到研究所和城市裡也開始發生意想不到的變化 …

+ 5 + 4 + 3

《盜夢偵探》由日本小說家簡井康隆的科幻作品改編，畫面帶著我們不斷穿梭在一個又一個夢境當中，讓人有時分不清真假，現實中掩蓋的面貌在夢裡逐一解放，讓街道上充斥著不可理喻的現象，而敦子與紅辣椒象徵著兩個不同的自我，最終找到了平衡點，敦子所治療的粉川刑警終於和夢中的自己和解，看過電影《Inception》的人一定不難發現，片中導演 Christopher Nolan 對於《盜夢偵探》有許多致敬畫面，扭曲的飯店走廊，破碎的鏡子，再一次見識到今敏豐沛想像力所創造的迷人世界。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《黑天鵝》《全面啟動》都向他致敬！重新探索日本動畫大師「今敏」的五部經典作品！】