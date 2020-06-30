《阿基拉》影評︰人類未來墮落頹靡　大友克洋神作32年前早洞悉？

怎樣才會是一部令人歎為觀止的動畫作品呢？今天的動畫作品數之不至，精彩的也有不少，但是要數一部無論是影像的畫功與劇情均會令人目不暇給的電影，其實也只是寥寥可數，當中以大友克洋於1988年自編自導與創作的這部作品，不僅是一部令人印象深刻的動畫，更是一部奠定日本動畫的里程碑。《阿基拉》（AKIRA）強烈震懾的動畫影像，打破過往動畫的模式，開創日本動畫獨特風格的先河。

《阿》片故事發生在未來的「新東京」，1988年7月，東京發生大爆炸，引發第三次世界大戰。31年後 — 2019年，重建於東京灣上的巨型都市新東京動盪不安，宛如一個墮落腐敗的末世廢墟。在這繁華與毀滅共存的時代，對政府失去信心的絕望人民，希望能尋求「阿基拉」這股強大的力量獲得重生與救贖。一天晚上，飛車族金田和好友鐵雄意外地撞到一位擁有超能力的孩子，身負重傷的鐵雄卻被軍方強行帶走，成為他們最新的實驗對象。被迫捲入政府陰謀的金田，決定潛入軍方的實驗室救出鐵雄，另一方面，體內擁有超能力的鐵雄，卻開始濫用其恐怖的力量，一步步地走進失控的邊緣…

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縱使沒有看過漫畫原作，但是從動畫的畫面上，已經看到《阿》片的震撼力，大友克洋於1982年創作《阿》連載漫畫，1988年改編成這部至今仍是談論不絕的動畫電影，當然，近日亦因片中「東京奧運」被取消的情節，更是議論紛紛，縱使最後今年的奧運暫定延遲舉行並未取消，但是這預言卻成為了城中熱話，今天觀看也是有點趣味橫生。

電影故事設定在未來的新東京（對於今天來說，其實已是過去），這是充滿著罪惡、墮落、自私與貪念的都市，沒有過去的美好，只有眼前的陰霾，跟今天的社會也有著對應與反諷。

近日亦因片中「東京奧運」被取消的情節，更是議論紛紛，縱使最後奧運是延遲舉行，但是這預言卻成為了城中熱話。（《阿基拉》劇照）

「Akira」是解作「明」，是光明的意思。然而，大友克洋設計的新東京，卻是一個看不見陽光、社會混亂和人心浮動的時代，在繁華的都市中，隱藏著醜陋與邪惡，給人一種沒有希望的頹靡。電影的大部份情節均是發生在晚間，或是室內的空間裡，陰沉的氛圍帶動著電影的獨特風格，大友克洋透過這沉鬱的格調，諷刺社會的末世陰暗。

大友克洋設計的新東京，卻是一個看不見陽光，在社會混亂和人心浮動的時代。（《阿基拉》劇照）

從那黑暗的都市，骨子裡呈現出強烈的無形壓迫感，層層推進的劇情，讓金田與阿K等人走進「阿基拉」那神秘的空間裡，鐵雄被這份力量操控，令他變得狂妄自大並摧毀了一切——摧毀了的不只是都市，還有他與金田之間的友情，暴露出其內心的惶恐與自卑。電影中所道出的未來，既殘酷又令人悲嘆。對於大友克洋來說，「今天」的社會就是這樣的現實，「阿基拉」大概只會是一份人類的依賴，但也不能過於依賴吧！

鐵雄被這份力量的操控，縱使令他狂妄自大，值是他卻摧毀了一切，不只是摧毀了都市，還有他與金田之間的友情，暴露著他內心的惶恐與自卑。（《阿基拉》劇照）

當然，此片又怎可能不提大友克洋的畫功呢？從影片的開始，直到完結的一刻，整部作品的畫風精準有力，節奏明快緊湊，人物與場景的線條細膩，故事劇情張力十足，兩者互相的配合，展現著電影的動感，毫無冷場，打破日本動畫的公式框架，突顯出畫面的質感，這也大概只會從平面動畫中才能呈現出來。

不得不佩服大友克洋當年的創作，細緻的畫功，天馬行空的劇情，充滿科幻與暴力等元素，為觀影的過程帶來層出不窮的體驗。今天於銀幕上再看《阿》片，確實是帶來了一份很強烈的觀感，一部已經三十多年前的一部動畫，至今觀看仍不感俗套，風格獨特，故事嶄新。無可否認，電影有很多值得讓觀眾思考的空間，影像上呈現出虛幻與混雜的未來，對應著今天的社會現狀，其實也是有點相似，是大友克洋早已洞悉，還是巧合呢？

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