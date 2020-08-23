大學生開發AI轉換器上傳實景照秒變新海誠／吉卜力／今敏動畫風格

【AnimeGAN】日本動畫工作室從實境取材繪製出寫實得來卻夢幻的絕美風景，大家從宮崎駿的吉卜力工作室、京都動畫還有新海誠與今敏的作品都看過，不會點陌生。就以新海誠為例《天氣之子》、《你的名字》、《言葉之庭》和《秒速五厘米》等都吸引影迷尋訪作品中出現的東京或岐埠縣場景朝勝。中國最近有大學生團隊研發AI技術，能夠把實景照片轉換成動畫風景，宛如進入了「2.5」之元的世界。

「AnimeGAN」可另稱「動畫生成網絡」係由武漢大學和湖北工業學院組成研究團隊開發，當中運用到的生成對抗網絡（Generative Adversarial Network，簡稱GAN ）深度學習AI技術能夠把現實世界照片快速轉換成動畫圖像。研究論文認為，為製作高質素動畫，必需仔細考慮線條、紋理、顏色、陰影等，花上大量時間和精力，AI可以減省此方面的工作量，甚至激發更多人嘗試製作動畫。

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👇👇👇點擊放大圖片看研究團隊AnimeGAN轉換照片實用效果示範👇👇👇

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AnimeGAN亦提供了網頁試玩版（AnimeGAN.js），記者即以香港街景照片試玩。以下簡單示範中所用的調校選項，是多次試用後最安全（即最少Error錯誤）的選項。上載輸入太大的圖片，易令系統發生錯誤：

👇👇👇點擊放大圖片看AnimeGAN網頁版轉換照片使用教學👇👇👇

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👇👇👇點擊放大圖片看AnimeGAN轉換香港照片效果👇👇👇

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實測後記者覺得AnimeGAN不少轉換都未如理想，過如紫調亦消去了原相細節 ，尚有進步空間。點都好，AnimeGAN已經開源，其數據包及預訓練模型均可於GitHub下載。

資料來源：AnimeGAN@GitHub（第1/2/網頁版）、SoraNews24、ITmedia

同場加映：ESO歐洲南天文台智利絕美夜空銀河照

歐洲南天天文台（The European Southern Observatory簡稱：ESO）日前公布最新拍攝的南美智利夜空照片，該照片拍下的銀河星空，壯觀得令人一看入神。珍貴之餘亦讓人感嘆銀河奧妙！以下我們就搜羅了一些特色照片與大家分享，用來做手機或電腦Wallpaper一流：

ESO發放超巨型銀河照片高達43855x22034像素1.4GB大小，圖中央是智利VLT天文望鏡的位置，非常壯觀。（ESO/P. Horálek）

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