【陳木勝逝世】重溫8大深刻電影場面　成龍跳樓先係最經典！

香港著名導演陳木勝因鼻咽癌不幸在今早離世，終年58歲。陳導演生前拍過不少膾炙人口的作品，當中包括由劉德華及吳倩蓮主演的《天若有情》，而這作品也是陳木勝的導演處女作品。之後他亦曾執導過不同類型的作品，以警匪動作電影居多，如《衝鋒隊：怒火街頭》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》等，而他的遺作是由甄子丹及謝霆鋒主演的《怒火》。

香港著名導演陳木勝今早因鼻咽癌離世，終年58歲。（資料圖片）

《天若有情》：1990

1990年的《天若有情》由劉德華和吳倩蓮主演，是陳木勝投身電影圈的首個作品，除了為劉德華創造了「華Dee」的經典角色之外，吳孟達亦憑此電影奪得金像獎最佳男配角。而影中最經典的一幕，定非尾段穿婚妙禮服騎電單車場面莫屬。

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+ 41 + 40 + 39

《我是誰》 ：1998

《新警察故事》：2004

其實陳木勝除了近年與古天樂、劉青雲、張家輝等演員合作之外，在投身影壇圈後亦頻頻與成龍大哥合作 ，作品包括有1998年的《我是誰》、2004年《新警察故事》、2006年《寶貝計劃》。而最驚險又最印象深刻的場面，相信要數《我是誰》中大哥「跳樓」以及《新警察故事》中的巴士拆街兩段。

《我是誰》、《新警察故事》精彩畫面：

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《衝鋒隊：怒火街頭》：1996

《特警新人類》：1999

欣賞完大哥如如何死裡逃生，陳木勝最拿手的仍然是槍戰、爆破等衝擊視覺場面，除了畫面夠震憾之外，亦充滿爆炸性的男人味，例如劉青雲在《衝鋒隊：怒火街頭》單人匹馬手持雷明登870射爆賊車/以及《特警新人類》中謝霆鋒、馮德倫以及李璨琛從全廠爆炸中逃走。

《衝鋒隊：怒火街頭》、《特警新人類》片段：

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《三岔口》：2005

《掃毒》：2013

其實除了槍戰/爆炸場面之外，陳木勝亦非常喜歡善用演員演技的張力，尤其郭富城在《三岔口》中的車廂流淚場面，以及劉青雲在《掃毒》中又喊又笑場口，不用燒錢仍然能夠讓觀眾留下深刻印象。

《三岔口》、《掃毒》的演技大特寫：

+ 11 + 10 + 9

《保持通話》：2008

既有浪漫、驚險、槍戰、爆破以及男人的悲傷，原來陳木勝在處理幽默的橋段同樣手到拿來！其實在《特警新人類》、《衝鋒隊：怒火街頭》以及《三岔口》等所謂「正經」的電影中，陳木勝都喜歡加插一、兩場較幽默的劇情去中和緊張氣氛，不過論印象深刻，都不得不提《保持通話》中古天樂與王祖藍的一段買電話充電器的對白了。

《保持通話》「幫緊你幫緊你」（請留意對白）：