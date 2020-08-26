「快銀」沙灘曬肌肉身材　與大自己23歲老婆開花結果封絕世好男人

曾在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》飾演「快銀」（Quicksilver）的艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson），當時因為拯救鷹眼以及一個小男孩而犧牲，令不少影迷心痛，更希望他能再度回歸。 最近艾朗莊遜就被影到練得一身好肌肉，在海灘上大騷身材，非常健碩，私下他與太太一段相隔23年的戀情亦非常浪漫及動人。

Aaron Johnson飾演快銀在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中戰死收場。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

現年30歲的艾朗莊遜是一位英國演員，代表作是在《勁揪俠》（Kick-Ass）飾演的廢青主角，以及在《復仇者聯盟2：奧創紀元》飾演快銀。

據知艾朗莊遜最近在加州的海邊與太太和兩個女兒享天倫樂，他被拍到練得肌肉好身材，未知是否為新戲密密操而獲得的成果。太太Sam Taylor-Wood是導演，曾執導《格雷的五十道色戒》。

當時18歲拍戲撻著42歲女導演



艾朗莊遜與現年53歲的太太Sam Taylor-Wood，相當恩愛，艾朗莊遜專一程度更令他獲封為絕世好男人。艾朗莊遜跟Sam拍攝2009年的《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy）時認識，Sam是電影的導演。

公開戀情後被抨擊



艾朗莊遜在《約翰連儂：不羈前傳》演主角，當時他只有18歲，女導演Sam 42歲，二人相遇後很快便一見鍾情。

當時Sam剛結束與前夫11年的婚姻，帶著兩個孩子，艾朗莊遜公開與對方的戀情時更惹來不少負面的抨擊。Sam接受訪問時曾經提過，她的第一段婚姻失敗，更曾一度陷入谷底兼酗酒，後來因為結腸癌和乳癌讓她清醒，痊癒後她下來決心要戒酒，以及決定離婚。

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愛情路上開花結果 專情到獲讚是絕世好男人



直至認識真愛艾朗莊遜，大家很快已有感覺，但Sam都坦言曾因為年輕的差距而猶豫和卻步，「他為人很熱情且果斷，有決心，我當時曾因為年齡的差距而遲疑，但他不斷告訴我不應該猶豫，要承認彼此真實的感情。」

雖然外界不怎麼看好他們，但艾朗莊遜與Sam在2010年誕下第一個女兒 Wylda Rae。當年艾朗莊遜演出《勁揪俠》後在全球爆紅，被視為荷里活最有潛質之一的新星。但非常有性格的他，依然比較愛做自己，在感情路上很專一又果斷，在2012正式與Sam在英國結婚。

艾倫曾演過「快銀」也在《勁揪俠》演過Kick-Ass，兩套都是他的代表作。（《勁揪俠》劇照）

艾朗莊遜與太太的一段情非常浪漫，也感動了不少粉絲，有網民更封他是絕世好男人。而在銀幕上艾朗莊遜亦相當有觀眾緣，不時都有傳演出「快銀」的他有機會回歸，影迷對消息亦很正面。

艾朗莊遜將會在基斯杜化路蘭的新作《TENET天能》（Tenet）有份演出，但暫時在預告中都未有透露他的角色，非常神秘，粉絲要拭目以待。