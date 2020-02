【WandaVision】快銀有望緊接幻視回歸MCU　仲係由紅女巫一手救活

Marvel Studios影集《WandaVision》提早於2020年12月上映,總共有六集,由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)和「幻視」保羅比特尼(Paul Bettany)主演,日前再有消息指出除了「幻視」翻生外,外界推測Marvel其中一個已死的角色將會回歸,而他的歸來更會成為該系列的特色。

紅女巫與快銀在《美國隊長2》後,齊齊在《復仇者聯盟2:奧創紀元》出場。(《復仇者聯盟2:奧創紀元》劇照)

紅女巫(Scarlet Witch)和快銀(Quicksilver)這對具有超能力的雙胞胎姊弟最初在《美國隊長2》(Captain America: The Winter Soldier)現身,後來再在《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)登場,來自Sokovia的兩人先是加入了Hydra,進行了實驗並賦予他們超能力。

兩人本在《復仇者聯盟2》中找鐵甲奇俠(Iron Man)尋仇,不過在得知奧創的真正意圖後,選擇加入復仇者聯盟,跟Hydra對抗兼拯救家園,可惜「快銀」艾倫莊遜(Aaron Johnson)需要犧牲自己來拯救鷹眼和一個小男孩,最終在該集戰死身亡,留下姊姊紅女巫一人。

Aaron Johnson飾演快銀在《復仇者聯盟2:奧創紀元》中戰死收場。(《復仇者聯盟2:奧創紀元》劇照)

隨後紅女巫在失去弟弟後正式加入了復仇者聯盟,在魁隆(Thanos)收集六粒寶石時,紅女巫跟其他成員透過時間寶石重生,但卻令她慘痛地失去了幻視兩次。

現時,紅女巫將會在《WandaVision》跟幻視重聚,會過着正常生活。有傳該系列更會講到紅女巫兩個擁有超能力的小朋友,Tommy和Billy,別名為Wiccan及Speed。

「紅女巫」當初要親手取下「幻視」額頭上的心靈寶石。(劇照)

根據早前流出的試鏡影片,曾提及「有一位叔叔表明快銀將會回歸MCU」。協考慮到紅女巫的能力,事實上她能強大到足夠令死者起死回生。

在《復仇者聯盟4:終局之戰》中,魁隆為了集齊六粒寶石,殺死了擁有心靈寶石的幻視,不過在鐵甲奇俠再次「啪手指」撤回魁隆的所作所為時,仍未能救回幻視,因為他的死是發生在此之前,雖然目前仍未清楚紅女巫如何在Vision在沒有任何力量的情況下,將他來回MCU。

快銀準備回歸MCU的角色由Daniel RPK公開,但該試鏡片段很快就遭到移除。(Daniel RPK Twitter 擷圖)

但早前Marvel Studios總裁Kevin Feige已講過,紅女巫才是MCU中最強大的超級英雄,更有能力跟魁隆一打一,從《復仇者聯盟4》中看到紅女巫單刀將魁隆拆甲一幕便可得知。

另外有說法指紅女巫會在《WandaVision》中想盡辦法復活她的愛人幻視,她最初便是透過心靈寶石獲得的靈力,擁有能量操縱、遠程操控以及精神控制等能力,從她跟心靈寶石之間的聯繫或會展現出影迷從未看過的力量,讓她可以藉此複製心靈寶石的力量來保持幻視的生命。

紅女巫將以某種方式將Vision從《WandaVision》的死角中帶回,因此可以為她的兄弟做同樣的事。(電影劇照)

而在Marvel漫畫中,紅女巫的確有能力用魔法操縱現實,可以其他平行空間使人復活,加上目前《WandaVision》的故事將會跟《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)有直接關聯,加上《奇異博士2》將會涉及多元宇宙,或會暗示翻生的幻視和快銀有機會來自另一個宇宙。