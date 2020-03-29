【獵逃生死戰】Emma Roberts性感辣妹　試過打斷男友「快銀」個鼻

一看到外國電影《獵逃生死戰》的預告片時，開初出現的金髮美女必然最吸晴，本以為她應該有為數不少的戲份，誰知一出場即被退場，但都成功引影迷注意。事實上這位金髮美女正是茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的姪女愛瑪羅拔絲（Emma Roberts），她更跟「快銀」Evan Peters多次離離合合，最終連婚約都解除埋，兩人宣告分手收場。

Emma Roberts今次只是以客串的形式演出《獵逃生死戰》，所以很快便「死」了。（電影劇照）

Emma Roberts曾出演《奪命狂呼4》、《極限挑機》以及《天堂山莊》，今次拍攝《獵逃生死戰》只是以客串的形式，所以戲份少之又少。

今年29歲的Emma Roberts二度與「快銀」Evan Peters取消婚約，兩人的戀情自2012年起糾纏多年，最終在2019年正式分手。事實上Emma Roberts的事跡頗為驚人，兩人在2013年7 月在旅館發生「家暴事件」，更因而鬧上頭條，有指Emma Roberts打斷了Evan Peters的鼻樑，更將他全身弄滿了咬痕，被警方逮捕，最終因Evan Peters不願提告，在事發後數小時Emma Roberts才獲釋放，不過當你搜尋Emma Roberts的話，後方都會跟有「家暴」的關鍵字。

Emma Roberts跟「快銀」Evan Peters多次離離合合，最終仍是分手收場。（Getty Images）

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Emma Roberts身材不錯，一直都是時裝界的寵兒。（Emma Roberts IG）

另外，Emma Roberts一直都是時裝界的寵兒，157cm的她雖然不算太高，但就在各種的配襯下，將自己打造出看上去有170cm的感覺，加上她的身材襯得起各種衣着風格，又不時會轉換髮型和髮色，百變的形象是她最大的優勢，吸引到不同的名牌找上門。

Emma Roberts每日都會在個人Instagram限時動態分享當日的穿搭，輕鬆的配搭供各大女生們好好參考一下。