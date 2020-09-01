米高法斯賓達參加歐洲勒芒系列賽　車輛突然失控猛撞車頭全毀

現年43歲的「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）熱愛賽車，最近他就在法國參加了著名的歐洲勒芒系列賽（European Le Mans Series），但駕駛的賽車突然失控撞向賽車道旁邊的輪胎牆。片段曝光後嚇親不少影迷，賽車的車頭全毀，好彩米高法斯賓達平安走出駕駛座，最緊要人無事！

由米高法斯賓達Michael Fassbender飾演的磁力王，是一直都是深受X-men粉絲愛戴的角色之一。（劇照）

米高法斯賓達除了喜歡演戲，其實他曾透露從小就想當一個職業賽車手。為了達成夢想，他更特別抽空接受賽車訓練，甚至成功加入了保時捷車隊。

最近，米高法斯賓達在法國參加歐洲勒芒系列賽的資格賽，但就發生意外，他駕駛的賽車甩尾失速撞去側邊的輪胎牆。

43歲的「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）熱愛賽車，最近他在法國參加了著名的歐洲勒芒系列賽。（twitter圖片）

據外媒報道，米高法斯賓達駕駛的保時捷賽車「911 RSR」在法國首度出席參與資格賽，官方也在網上公開片段。

有指米高法斯賓達當時以高速衝過去右邊較濕滑的路，他起初試想把車身拉回，但車子失控向左邊猛衝，撞上用來分隔的輪胎牆。

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米高法斯賓達所駕駛的賽車，車頭撞到全毀、車尾亦有損毀，好彩人無事，米高還可以平安從駕駛座走出車外。其實這種事故在賽車場上較常見，只屬輕微事故，但片段曝光後都嚇親不少影迷。

米高法斯賓達曾透露自己的父親熱愛駕駛，他從小就不斷受爸爸影響，認識賽車知識，米高在12歲就在私人道路上首次開車，當時感到很快樂，細細個已經對賽車很有興趣。