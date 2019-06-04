【變種特攻】專訪「磁力王」米高法斯賓達　拍攝不快竟與私處有關

Marvel超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）上映在即，作為這個長達20年的系列終結作，一眾X-Men面對最強女英雄Jean Grey黑化，進行生死一戰。 《香港01》記者日前專程飛到首爾，專訪「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）與「鐳射眼」泰謝利丹（Tye Sheridan），談到多年來的拍攝感受，米高表示多年來拍攝最不愉快的事情，竟與「私密部位」有關！

《變種特攻：黑鳳凰》日前在首爾舉行首映禮。（資料圖片）

由2000年上映的《變種特攻》（X-Men）開始，近20年來共12部作品建構出整個X-Men電影宇宙，而米高法斯賓達於2011年面世的《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）首次出場，飾演年輕版的「磁力王」（Magneto），而泰謝利丹扮演的年輕版「鐳射眼」（Cyclops），則於2016年《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）中登場。

米高法斯賓達指「吊威也」是他拍攝《變種特攻》系列最不愉快的事情。（電影公司提供）

問二人多年來參與《變種特攻》的感受，米高法斯賓達指十分欣賞X-Men宇宙擁有以人為本的世界觀，有別於其他超級英雄電影世界，能夠參與這個系列、跟傳奇演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）扮演同一角色感到光榮。講到最差勁的部份，米高法斯賓達笑言跟身體有關：「我不太喜歡吊威也，令我的私密部份感到不適，加上我有一點點畏高，（不喜歡拍特技場面？）我在喜歡在地面拍特技場面，哈哈哈。」

泰謝利丹指戴著「鐳射眼」的眼鏡，是拍攝過程中最差勁的事情。（電影公司提供）

泰謝利丹從成年版「鐳射眼」James Marsden手上接過角色，原來他當年曾撰親筆信給對方介紹自己，沒想到James Marsden一個小時內就回覆：「我給他我的電郵地址及電話號碼，並表示希望跟他見面及保持聯絡，他回覆時表示，為我的加入感到興奮，說我一定會表現得很好，他十分支持我，是個非常友善的人。」

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面對Marvel電影宇宙的強勢，米高法斯賓達與泰謝利丹都異口同聲說，X-Men宇宙更像一個家庭，一群擁有異能、不被外間接受的人走在一起，訴說更貼近人性的故事，米高仲話電影會出現《變種特攻：異能第一戰》的相關場景，以懷舊手法為系列劃上句號。