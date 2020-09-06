屍殺半島影評｜喪屍亂局破壞家園　千方百計送走子女成社會常態？

因為疫情關係，戲院被迫停業多時，影迷戲癮難耐，賣座韓片《屍殺列車》的續集《屍殺半島》一上映首日就狂收超過200萬，成為今年開畫票房No.1。韓國電影不時都會加入香港的元素，今次更講述「半島難民」獲香港收容，但意外地戲中最令大家深刻的並不是香港的場景，反而是主角之間的幾句對白最令人感觸和揪心。

韓正錫原本與家人一起登上開往日本的船逃難，但在行駛途中，船上出現感染者，船隻的目的地亦改為香港。(《屍殺半島》劇照)

「半島難民」獲香港收容



《屍殺列車》叫好叫座，《屍殺半島》珠玉在前，續作上映後評價的確一般。故事承接上集「屍殺列車」駛往釜山後，喪屍病毒瞬間全國爆發，4年後的韓國屍毒遍野，被全球孤立，淪為死城。所餘無幾的生還者踏上最後一艘難民船，離開被世人遺棄的朝鮮半島。

男主角韓正錫原本與家人一起登上開往日本的船逃難，但在行駛途中，船上出現感染者，船隻的目的地亦改為香港。

《屍殺半島》劇照

戲裡某幾句對白 聽落特別蕩氣迴腸



作為香港觀眾，這個劇情相信會為大家會更加期待，希望在《屍殺半島》看看香港長成怎麼樣？不過，看過電影後就發現其實在港拍攝的場景有限，主要戰場都是韓正錫在港4年後與姐夫重返韓國，如何竊取2000萬美金的非法行動為主線。

《屍殺半島》裡，無論是閃過幾秒的維港景色、幾幕旺角街頭燈火通明的夜景、抑或大排檔的場景，電影鏡頭下的香港竟然全都不是最令港人深刻的畫面。反之是某幾句對白，香港人聽落會較蕩氣迴腸。

孫女浚兒：「一家人齊齊整整，從不覺得身處地獄。」



講緊的並非片中的演員，講廣東話時因為帶有很重的韓式口音，在說粵語對白時所帶來的喜感。最令現時的香港觀眾印象深刻的，反而是爺爺與揸得一手好車的「車手家姐」浚兒的幾句對白。

面對遭外界孤立的半島，島上滿布喪屍、屍毒遍野，淪為死城。老一輩、上一代如戲裡的爺爺，最大希望就是送走兩姊妹，讓下一代逃離。爺爺認為「這兩個孩子是地獄中的希望不管發生什麼事，我都得讓他們離開這個地獄。」但後來孫女浚兒卻說，「一家人齊齊整整，從不覺得身處地獄。」

《屍殺半島》劇照

比起其他催淚告別的情節更感人



這句說話比戲中其他催淚告別情節，反而來得更深刻，面對政局不穩、社會問題加上疫情的關係，不少父母都把寄望全放到子女身上，只考慮他們的發展，甚至有人希望送走下一代。當然每個人的發展和去向，最重要也是順從自己的心，沒有誰對誰錯，只是有時候正如孫女浚兒所想，家人在一起卻是她最為重視的。

《屍殺半島》最令大家深刻的不是香港的場景。（影片擷圖）

「我待過的世界也不差」



即使結尾有人跟「車手家姐」說，「幾個小時之後，你將會有一個全新的世界。」她反稱「我待過的世界也不差。」對香港人來說，近年面對的挑戰很多，政局、疫情帶來不少影響。無論對事情有何想法和立場，有人會覺得離開是選擇，也有人像浚兒一樣，最重視的是家人、好友在一起。

《屍殺半島》在港的取景未必能為香港觀眾帶來深刻印象，片尾哭得死去活來的戲碼，遠不及爺爺和孫女的這幾句對白才最觸動人心，怎樣才是最美好的世界？