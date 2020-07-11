《屍殺半島》姜棟元開Live　導演自爆受港片影響︰下部拍中式殭屍

韓國喪屍災難動作電影《屍殺半島》（Peninsula）將於7月15日港韓同步上映，《屍殺半島》講到由姜棟元飾演的退伍軍人正錫因喪屍病毒蔓延被迫流亡，最後來到香港開展難民生活。日前姜棟元更為了香港影迷拍片，又以廣東話跟大家打招呼，非常有誠意！

姜棟元拍片跟香港影迷打招呼。（影片擷圖）

片中姜棟元講到：「感到好榮幸，《屍殺半島》承接《屍殺列車》生還者逃難到釜山的4年後，喺死城下的人同喪屍展開的生死決鬥！我相信香港嘅觀眾一定會鍾意呢套電影！」他更表示《屍殺半島》動作場面極具速度感，更有一流的視覺效果：「喺戲院睇記住坐穩啊！」

日前導演延尚昊、姜棟元、李貞賢出席「TwitterBlueroom」的直播，為《屍殺半島》造勢。（電影公司提供）

另外，日前導演延尚昊連同男女主角姜棟元、李貞賢特地在「TwitterBlueroom」直播造勢，直播時最高峰有超過37萬觀眾收看。《屍殺半島》昨午（10日）在韓國率先舉辦試映場，部分記者獲邀出席。李貞賢提到：「試映場完結後，在洗手間遇到相熟的記者，她們都覺得電影差不多兩小時，但節奏很快，而且有很多飛車鏡頭，感覺就像只有20分鐘一樣，是很爽的一部電影。我聽後真的很開心！」姜棟元則表示他今天也是第一次看《屍殺半島》：「拍攝時比較多時間對著綠幕，我從來沒想到後期製作可以將整個空間感和場景變得這麼壯觀和恐怖，我非常喜歡！」

導演延尚昊接受韓媒訪問時，自爆正在策劃一套中式殭屍片，最近更有睇過由林正英主演的港產片《殭屍先生》。（電影公司提供）

另外導演延尚昊接受韓媒訪問時，除了大讚姜棟元靚仔之外，就連感情和動作戲都拍得非常好，而在《半島》方面添加了女性及孩子角色，問及在戲內有何作用時，他回應：「感覺孩子比想像中要強很多，而且他們的適應能力比大人快。」其後導演更透露接下來的計劃，自言最近想研究點解早年香港殭屍片風靡亞洲，所以看了不少中式的殭屍片，其中更包括由林正英主演的港產片《殭屍先生》，再自爆正在策劃一套中式殭屍片，但今次會有新的挑戰，因為不會做導演，而是擔任編劇角色，現時已與《屍殺》的團隊商談當中，希望不會跟舊作相同，因為這變相是失敗。

導演原來有睇林正英主演的《殭屍先生》作研究。（電影劇照）

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