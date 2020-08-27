《屍殺半島》懶人包｜入場前四大重點　導演開前傳填補4年時間線

在新冠肺炎疫情反反覆覆之下，政府日前宣布戲院可於28日重開，而即日就會有韓國災難電影《屍殺半島》上映，由於4年前的《屍殺列車》極為精彩，令到不少影迷都十分期待續集《屍殺半島》！

戲院將於28日解封，《屍殺半島》會即日上映。（電影海報）

1. 《屍殺半島》小背景

雖然《屍殺半島》為《屍殺列車》的續集，不過這完全是兩個故事，正當導演延尚昊表示想開拍續集時，他發現首集的主角基本上都已經死清光，更十分後悔賜死孔劉，只因為當初他並未有想到《屍殺列車》會如此成功，2016年更在康城電影節中舉行首映禮。

2016年上映的《屍殺列車》當中大部分的主演包括孔劉、馬東石、崔宇植、安昭熙以及金義聖都已經全部死亡。（電影劇照）

除了演員大洗牌外，《屍殺列車》的拍攝成本約96億韓圜（約6462萬港元），而《屍殺半島》的拍攝成本大跳級，豪使多近100億韓圜，約為190億韓圜（約1億2670萬港元），相信是因為今集會有大量飛車、搏火等場面而令成本激增。

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姜棟元為了姐夫才會返回半島打喪屍。（電影劇照）

2. 姜棟元為錢打喪屍？

《屍殺列車》和《屍殺半島》是處於同一個世界，而後者更是在前者發生後的4年，由於喪屍病毒持續在韓國擴散，實際上半島已成廢墟，人人搶着要離開，本已成功離開的韓政錫（姜棟元 飾）在香港以「半島難民」身分重新生活，但就因為他姐夫的關係而冒死加入了一個回國竊取巨額美金的行動，重新踏上半島領土，亦開始了瘋在打喪屍之路。

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導演表示敏貞跟631部隊之間的故事，很大機會透過動畫來呈現。（電影劇照）

3. 李貞賢出身於631部隊

在預告中的喪屍競技場必定是最引人注目，而主理這個場地的正是631部隊，女主角敏晶（李貞賢 飾）本來都是跟他們一齊生活，應該是看不慣他們的所作所為而離隊，跟兩位女兒和老爺獨自生活。

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4. 導演打算推出《屍殺半島》前傳

《屍殺半島》跟《屍殺列車》一樣，都會推出動畫前傳，而該動畫的時間線將會設定在兩套戲中間，為《屍殺半島》補上以及豐富其背景。此外，導演延尚昊曾提及：「正在討論製作一部有關631部隊與敏晶之間的故事，希望以動畫的形式來呈現，減低製作真人版電影的限制，讓《屍殺半島》整個故事再進一步擴張。」