【第一爐香】威尼斯影展公開首預告　彭于晏激吻馬思純

由許鞍華執導；馬思純及彭于晏主演的《第一爐香》，電影首支預告今日（9月7日）在威尼斯國際電影節全球首度曝光，錯綜複雜的情感浮世繪初現人前。

《第一爐香》的首支預告在威尼斯國際電影節全球首度曝光。（《第一爐香》預告擷圖）

預告中伴隨著一陣悠揚傷感的配樂，馬思純、彭于晏及俞飛鴻等角色一一亮相。在月色之下，葛薇龍（馬思純 飾）與喬琪喬（彭于晏 飾）相會，拉開了這動人的愛情故事的序幕。梁太太（俞飛鴻 飾）冷艷亮相，情慾戲風情萬種。隨著喬琪喬暴露風流浪蕩的本性，葛薇龍最初單純的愛情理想日益崩塌。

馬思純及彭于晏主演的《第一爐香》，讓影迷非常期待。（《第一爐香》預告擷圖）

正如預告裡的詩歌一樣：「愛是比深愛更深的不愛，如果愛是這般自相矛盾，又如何在人的內心深處，激起如此真摯的情感？」畫面結尾，當一爐沉香燃盡時，故事將落筆何處，令人期待。《第一爐香》講述上海女學生葛薇龍來香港求學，投靠姑母梁太太。可惜她被姑母利用作誘餌來吸引男人，於是葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷。後來她被花花公子喬琪喬吸引，為了繼續上流社會生活，她不惜出賣自己的靈魂，費盡心機嫁給喬琪喬，最終淪為姑母及喬琪喬斂財的工具。

在《第一爐香》首條預告中，馬思純、彭于晏的演出讓人眼前一亮。（《第一爐香》預告擷圖）

在葛薇龍和喬琪喬初遇時，預告播放著Luís Camões的詩歌：「愛是燃燒而看不見的火，是疼痛而感覺不到的傷，是不能滿足的滿足，是無痛而又痛徹心肺的痛楚。」字裡行間不僅道盡葛薇龍和喬琪喬堅定執著卻又充滿變數的愛情 ，而且與喬琪喬的葡萄牙混血身份也頗為契合。

值得一提的是，《第一爐香》導演許鞍華剛獲威尼斯終身成就金獅獎，電影改編自張愛玲小說《沉香屑·第一爐香》，也是第77屆威尼斯國際電影節正式入選作品。