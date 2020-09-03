威尼斯電影節｜台上向「黑豹」致敬　泰達史雲頓：電影是我故土！

「第77屆威尼斯電影節」（The 77th Venice International Film Festival）香港時間今日（3/9）凌晨揭幕。今年大會因疫情緣故而限制嘉賓人數，從開幕典禮上可見在場嘉賓均需要隔開坐，現場氣氛明顯不及往年熱鬧。

從直播片段所見，出席威尼斯電影節的現場觀眾都需要分開坐低。（影片截圖）

獲頒金獅終身成就獎的英國女演員泰達史雲頓（Tilda Swinton）在台上接受獎項後，在感謝辭中不止表達自己對電影的熱愛，「Cinema is my happy place, my true motherland（電影是我的快樂之地，是我真正的故土）」。她又非常謙虛地表示，與之前的得獎者比較，自己微不足道，「I’m the punk kid film nut hitching a ride to the station to get to the foothills of the heights of their achievements.（大意：前人的成就好比一座山，相比之下，我只是個熱愛電影的小子，剛好搭了順風車來到山腳）」，更公開致敬已故Marvel電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）。她最後以《黑豹》中的著名台詞「Wakanda Forever. Nothing but love.」為發言作結。

威尼斯影展開幕在即 「古一」Tilda Swinton到埗做黑豹手勢致敬

泰達史雲頓獲頒金獅終身成就獎，在開幕禮前後均向已故《黑豹》男主角查特域克保斯曼致敬。（Getty Images）

泰達史雲頓甫抵達威尼斯時已經將雙手交叉平放胸前，向傳媒比出「Wakanda Forever」的手勢。而泰達史雲頓亦是Marvel演員之一，在漫威宇宙中她飾演「奇異博士」的師父「古一」（Ancient One），相信與查特域克保斯曼關係友好。

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