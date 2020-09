威尼斯電影節｜台上向「黑豹」致敬　泰達史雲頓：電影是我故土！

「第77屆威尼斯電影節」(The 77th Venice International Film Festival)香港時間今日(3/9)凌晨揭幕。今年大會因疫情緣故而限制嘉賓人數,從開幕典禮上可見在場嘉賓均需要隔開坐,現場氣氛明顯不及往年熱鬧。

從直播片段所見,出席威尼斯電影節的現場觀眾都需要分開坐低。(影片截圖)

獲頒金獅終身成就獎的英國女演員泰達史雲頓(Tilda Swinton)在台上接受獎項後,在感謝辭中不止表達自己對電影的熱愛,「Cinema is my happy place, my true motherland(電影是我的快樂之地,是我真正的故土)」。她又非常謙虛地表示,與之前的得獎者比較,自己微不足道,「I’m the punk kid film nut hitching a ride to the station to get to the foothills of the heights of their achievements.(大意:前人的成就好比一座山,相比之下,我只是個熱愛電影的小子,剛好搭了順風車來到山腳)」,更公開致敬已故Marvel電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)。她最後以《黑豹》中的著名台詞「Wakanda Forever. Nothing but love.」為發言作結。

泰達史雲頓獲頒金獅終身成就獎,在開幕禮前後均向已故《黑豹》男主角查特域克保斯曼致敬。(Getty Images)

泰達史雲頓甫抵達威尼斯時已經將雙手交叉平放胸前,向傳媒比出「Wakanda Forever」的手勢。而泰達史雲頓亦是Marvel演員之一,在漫威宇宙中她飾演「奇異博士」的師父「古一」(Ancient One),相信與查特域克保斯曼關係友好。

