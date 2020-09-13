【威尼斯影展】趙婷成首位華裔女導演奪金獅獎　影片成奧斯卡大熱

第77屆威尼斯影展在香港時間今日（9月13日）凌晨舉行閉幕禮，中國導演趙婷憑電影《Nomadland》奪下了影展最高榮譽「金獅獎」，成為首位在威尼斯影展上奪得該項殊榮的華裔女導演。另外，意大利男星Pierfrancesco Favino及英國女星雲妮莎卻比分別成奪得今屆影展的最佳男、女演員獎。至於最佳導演「銀獅獎」方面，則由日本導演黑澤清奪得。

中國導演趙婷憑電影《Nomadland》奪下了影展最高榮譽「金獅獎」。（影片擷圖）

趙婷近年因獲Marvel Studios邀請執導Marvel超級英雄電影《永恆族》而為人所認識，而她執導的《Nomadland》是由奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼主演，而後者今次還身兼監製一職。電影講述一名60多歲的女子，在經濟大蕭條時失去所有，於是她開著貨車，過著現代遊牧生活的公路之旅。電影在影展閉幕前一天才舉行全球首映，在舉行首映後，電影獲得高度讚揚，並在影展上獲得3.74的高分，比去年奪得金獅獎的《JOKER小丑》還要高。

《Nomadland》今年的得分比去年奪得金獅獎的《JOKER小丑》還要高。（Getty Images）

最終趙婷不負眾望下勇奪金獅獎，可惜由於新冠肺炎疫情的影響下，她與法蘭絲麥杜曼未能親身到場接受獎項。然而她們特別在貨車上錄製了影片答謝評審、幕後工作人員及原著小說作者等。有外媒《Variety》估計，由趙婷執導的《Nomadland》很大機會讓她成為第6名躋身奧斯卡提名名單的女性導演，而且將會是亞裔第一人。

趙婷憑電影《Nomadland》奪下「金獅獎」，而電影由奧斯卡影后法蘭絲麥杜雯主演。（Getty Images）

至於近年曾憑《王冠》奪得第64屆英國電視學院獎最佳女配角獎的英國女星雲妮莎卻比成為威尼斯影后。她今年共有《Pieces of a Woman》及《The World to Come》兩部作品同時入圍，最終她憑前者成為今屆影展最佳女主角。電影講述一名孕婦在家生產的過程中出錯而導致流產。她除了要承受悲痛結果外，還要處理她與丈夫及母親的關係所延伸出來的影響，戲中飾演丈夫的是沙拉保夫。她在致詞時表示將這作品獻給同樣經歷流產之痛的女性，並感謝曾讓她親眼見證生命誕生的孕婦。

雲妮莎卻比（右）曾在《職業特工隊：叛逆之謎》中飾演白寡婦，她今次憑《Pieces of a Woman》勇奪威尼斯影后寶座。（Getty Images）

第75屆威尼斯影展得獎名單

【主競賽單元】

最佳影片金獅獎：《Nomadland》趙婷

最佳導演銀獅獎：《Wife of a Spy》黑澤清

評審團大獎：《New Order》Michel Franco

最佳女演員：《Pieces of a Woman》雲妮莎卻比

最佳男演員：《Padrenostro》Pierfrancesco Favino

最佳劇本：《The Disciple》Chaitanya Tamhane

評審團特別獎：《Dear Comrades》Andrei Konchalovsky

最佳新進演員：《The Sun》Rouhollah Zamani