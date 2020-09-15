黑豹｜查特域克保斯曼死因報告證多個器官衰竭　已安葬南加州家鄉

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「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在上個月28日因結腸癌離世，終年43歲，消息震驚全球。據外媒報道，查特域克保斯曼已在南加州的家鄉附近落葬，而死亡報告亦顯示了他的死因是因為大腸癌導致多重器官衰竭致死。

「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在上個月28日因結腸癌離世，終年43歲．（《復仇者聯盟4：終局之戰》亢照）

查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因為演出Marvel英雄電影《黑豹》（Black Panther）而在全球爆紅，他在上月底因結腸癌病逝。據外媒報道指，在他去世6天後的9月3日，已在南加州的家鄉附近落葬。

查特域克保斯曼在上月底因結腸癌病逝，據外媒報道指在他去世6天後的9月3日已落葬。（網上圖片）

查特域克保斯曼在今個月3號在美國南加州的Welfare Baptist Church Cemetery的公墓落葬，他的家人隨後也在當地舉行了悼念會。

有指查特域克保斯曼的死亡證明顯示，查特域克保斯曼在8月28日洛杉磯離世，死亡證顯示他去世的原因是結腸癌導致身體多個器官衰竭，並透露他在生前曾接受過多次手術。

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