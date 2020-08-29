《黑豹》Chadwick Boseman逝世　Marvel戰友美隊發文︰安息，國王

《黑豹》男主角Chadwick Boseman因為大腸癌病逝，終年43歲，消息震驚全球。而「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）等演員都有在社交平台出post悼念。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）不敵癌魔逝世，終年42歲。（Twitter圖片）

《黑豹》男主角Chadwick Boseman於2016年被診斷出患有三期結腸癌，據知查特域克保斯曼於洛杉磯的住所病逝，妻子和家人陪伴在旁。

「美國隊長」基斯伊雲斯在Twitter悼念，他貼出Chadwick Boseman的合照並表示：「我被徹底摧毀了，這令人心碎，Chadwick Boseman是特別的、獨特的，他是一位堅定不移及很有好奇心的藝術家，他還有許多出色的工作要創造。我對我們的友誼深表感謝，安息，國王。」

「變形俠醫」麥克雷法路也有在twitter表示，「我要說的是，今年積累的悲劇會因為失去Chadwick Boseman而變得更加深刻。真男人，真有才華的一個人。兄弟，你是歷史上最偉大的人之一。主愛你，安息，國王。」

在多部MCU電影中飾演「戰爭機器」的Don Cheadle也發布了他與Chadwick Boseman的合照，「我會想念你的，你一直很光明，愛著我。」更以表情符號中，標誌性「Wakanda Forever」圖案做結尾，Don Cheadle說，「forever and ever」

在《黑豹》中飾演飾演男主角Chadwick Boseman母親的Angela Bassett。（《黑豹》劇照）

另外在《復仇者聯盟》系列中合作的蜘蛛俠湯賀蘭，也有在IG出文悼念這位朋友，並寫上︰「你像是真正英雄多於銀幕英雄，你不僅是我的榜樣，對全世界數百萬人來說也一樣。您為大家帶來這麼多快樂和幸福，我為能夠稱呼您為朋友而感到自豪。」

「蜘蛛俠」湯賀蘭都有發文悼念這位朋友。（TomHolland@IG）

MCU的演員及製作人等都有發文哀悼，在《黑豹》中飾演Chadwick Boseman的母親的Angela Bassett就透露原來她與Chadwick Boseman早就在拍《黑豹》前結緣，「在《黑豹》的首映禮上，Chadwick Boseman跟我說了一些事，當我從母校Howard University獲得榮譽學位時，他就是那天護送我的學生。」她又指這個年輕人的奉獻精神令人敬畏，他的笑容富有感染力，「您並沒有死，而是飛到了遠方」

在《銀河守護隊》中飾演星爵的基斯柏特（Chris Pratt）、「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）亦有發文哀悼。