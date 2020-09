《蜘蛛俠：決戰千里》劇情成真　藝術家大型塗鴉悼念「黑豹」

Marvel超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)主角查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)上周患癌離世,全球粉絲哀悼這位「國王」,而續集《黑豹2》(Black Panther II)亦暫時擱置,Marvel表示已表明不會急於製作《黑豹2》,一切以記念與致敬查特域克保斯曼為首要,以示對這位英雄兼鬥士的尊重。

Chadwick Boseman上周不敵癌魔離世。(Chadwick Boseman IG)

近日在網民在英國倫敦布里克斯頓的Pope's Road, SW9,發現了一幅大型的塗鴉,中間是查特域克保斯曼的大頭則面、右邊則是着上戰衣的「黑豹」並寫下「REST IN POWER!」、左邊則寫有「BLACK PANTHER LIVES」以及「Chadwick Boseman 1976-2020」。該位藝術家同樣有在牆上留名,他正是artful_dodger_01,觀看他的IG就會發現有很多不同的作品,最近他更以《星球大戰》為題,畫下大師Yoda並向一眾對抗新冠肺炎COVID-19的人致敬,寫下「MAY THE NHS BE WITH YOU」(願國民保健服務與你同在)。

有藝術家在倫敦以塗鴉形式悼念Chadwick Boseman。(Nadine White IG)

就着今次有藝術家在街頭畫出查特域克保斯曼的畫像,頓時令人聯想起《蜘蛛俠:決戰千里》中的劇情,由於《蜘蛛俠:決戰千里》緊接着《復仇者聯盟4:終局之戰》,當中講到「鐵甲奇俠」已死,在《蜘蛛俠:決戰千里》中,有不少民眾在街頭悼念,甚至會在大街的牆身畫下「鐵甲奇俠」的公仔,以示掛念及悼念。今次artful_dodger_01之舉如出一轍,令人格外傷感。