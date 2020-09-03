《蜘蛛俠：決戰千里》劇情成真　藝術家大型塗鴉悼念「黑豹」

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）上周患癌離世，全球粉絲哀悼這位「國王」，而續集《黑豹2》（Black Panther II）亦暫時擱置，Marvel表示已表明不會急於製作《黑豹2》，一切以記念與致敬查特域克保斯曼為首要，以示對這位英雄兼鬥士的尊重。

Chadwick Boseman上周不敵癌魔離世。（Chadwick Boseman IG）

近日在網民在英國倫敦布里克斯頓的Pope's Road, SW9，發現了一幅大型的塗鴉，中間是查特域克保斯曼的大頭則面、右邊則是着上戰衣的「黑豹」並寫下「REST IN POWER!」、左邊則寫有「BLACK PANTHER LIVES」以及「Chadwick Boseman 1976-2020」。該位藝術家同樣有在牆上留名，他正是artful_dodger_01，觀看他的IG就會發現有很多不同的作品，最近他更以《星球大戰》為題，畫下大師Yoda並向一眾對抗新冠肺炎COVID-19的人致敬，寫下「MAY THE NHS BE WITH YOU」（願國民保健服務與你同在）。

有藝術家在倫敦以塗鴉形式悼念Chadwick Boseman。（Nadine White IG）

就着今次有藝術家在街頭畫出查特域克保斯曼的畫像，頓時令人聯想起《蜘蛛俠：決戰千里》中的劇情，由於《蜘蛛俠：決戰千里》緊接着《復仇者聯盟4：終局之戰》，當中講到「鐵甲奇俠」已死，在《蜘蛛俠：決戰千里》中，有不少民眾在街頭悼念，甚至會在大街的牆身畫下「鐵甲奇俠」的公仔，以示掛念及悼念。今次artful_dodger_01之舉如出一轍，令人格外傷感。