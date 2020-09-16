小鬼逝世｜被笑「綜藝咖」憑《角頭》揚名︰希望大家用演員提起我

36歲「小鬼」黃鴻升，今日（16/9）突然傳出死訊，震驚台灣娛樂圈。黃鴻升初入行時想當歌手或演員，但際遇令他成為綜藝節目主持，並闖下一番事業。奈何搞笑形象太深入民心，更被封為「綜藝咖」，令他跟演員之路漸行漸遠。直至2015年，他有機會主演電影《角頭》，結果大獲好評兼票房大收，成功洗去諧星味，更被觀眾一改封號為「電影咖」。

小鬼在《角頭》中，為社團入獄。（《角頭》劇照）

黃鴻升2002年出道，曾在公視兒童節目《下課花路米》短暫擔任過主持人，後來有機會跟藝人陳柏霖與遠藤章，造成3人團體「HC3」，不過僅推出單曲《我們是朋友》就解散。由於星運麻麻，黃鴻升曾一度被迫淡出更當上街頭藝人，後來有機會重返娛樂圈。2004年在電影《夢遊夏威夷》中飾演小角色，雖沒帶來甚麼迴響，但間接令他接到不少綜藝節目主持，當中以《娛樂百分百》最為人認識。

黃鴻升主演的《角頭》，成功令仔重拾演員之名。（《角頭》海報）

雖開始有名氣，但因為只有主持綜藝節目，小鬼曾被朋友嘲是「綜藝咖」。不過這些嘲諷都沒有打擊小鬼做演員的鬥心，更一直等一個機會發圍。熬了13年，2015年終於為他帶來一個轉捩點，導演李運傑找他當電影《角頭》男主角，他在戲中為社團打手，性格重情重義、敢作敢為、信實可靠，後來為社團鋃鐺入獄，出獄後獲老大安排下，幫內地位逐漸上升，更惹來競爭並死身之禍。

黃鴻升為拿揑入獄的感覺，更自我禁錮在廁所24小時。（《角頭》劇照）

電影在台灣大獲好評，票房大收新台幣8000萬元（約港幣2000萬），令他攀上事業高峰。事後他接受傳媒訪問，坦言當日聽到「綜藝咖」這稱呼其實非常難受。「其實當下心裡很受傷，只是沒有表現出來。」但這反成為動力，要他不斷提醒自己，現在只是「繞路」的過程︰「我會努力繞過去，希望有天大家會用『演員』黃鴻升提到我。」結果堅持有成果。

其實成功需苦幹，黃鴻升坦言要先感謝2012年，馮凱導演願給他機會拍下電影《陣頭》，令人關注起來，後來才有機會拍到《角頭》。小鬼為這次拍攝下了不少苦功，為了揣摩角色「阿雄」失去自由到出獄的心情，他把自己禁錮在廁所中整整24小時，期間不吃不喝反覆研讀劇本，偶然做做舒筋骨運動。回想起這個過程，黃鴻升都覺得可怕︰「我覺得生命在消失，自尊在消失」，情緒曾忍不住臨崩潰邊緣，在禁閉期間哭了好久。

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