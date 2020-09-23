雨打芭蕉｜朱茵與謝君豪隔10年再合作　為青年電影周創投項目演出

48歲朱茵近年鮮有參演影視作品，不時在社交平台分享動態，更同蔡少芬（Ada）、陳法蓉、洪欣組成「港普F4」，幾人的逆天顏值令網友們紛紛感歎「歲月不敗美人」。

港普F4個個都係凍齡女神。（微博@朱茵）

日前，朱茵在微博曬出新戲《雨打芭蕉》的開機相，相中的她身穿劇組的黑色短袖與牛仔褲，戴著遮陽帽與墨鏡，非常casual，看上去年輕有活力。而男主角謝君豪也戴著黑色漁夫帽，全黑裝束出鏡，兩人的狀態都非常好。

朱茵與謝君豪近年都將事業重心轉向內地，前者已有兩年未有新作推出，更是有9年未拍過電視劇；而後者則是每年都有兩至三套劇集，雖多為配角，但出色的演技令人印象深刻。其實朱茵同謝君豪曾在2010年的電影《越光寶盒》中合作過，不過都是特別演出，而今次相隔10年，兩人將共同演繹嶺南生活。

觀眾對兩位主演非常期待。（微博@劍輝Patrick）

據悉，《雨打芭蕉》劇本歷時三年，在2019年第十四屆青年電影周「獵鷹計劃」項目創投中，經過征集、初審、複審，在247個電影項目中脫穎而出，更獲得ARRI全球扶持計劃·華語青年未來計劃的支持。

該戲以一個廣州中產階級家庭為支點，延展出兩個家族涵蓋三代人，通過各自困境的逐一剖開，歷數生活與生命的美麗與哀愁，對當下都市人的生活、文化、人情進行分析，預計拍攝50多日。