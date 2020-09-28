【金像獎】爾冬陞回應頒獎禮延期一年：兩年合併評選不影響競爭力

香港電影金像獎董事局今日（28日）今日宣布，原訂明年4月舉行的《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》，因受新冠肺炎疫情影響，順延一年至2022年舉行，屆時將會評選2020年及2021年上映而又合資格的電影，競爭會更激烈。身在海外工作的大會主席爾冬陞，隔空回應傳媒提問，提到今次決定為向14個屬會諮詢後得出的結果，是一個無奈的決定。

身在海外的爾冬陞親自回覆記者提問。（資料圖片）

爾冬陞表示：「不管是年度影片數量問題還是市道問題，就疫情影響下頒獎禮的籌備繼續受到重大影響，好像場地及人手問題，所以最後我們才作出這無奈的決定。當中有一個屬會希望繼續舉辦，我已向該會會長解釋，因為籌備需時，現時仍有太多不確定性，無法展開籌組工作，如邀請嘉賓、場地租用問題等等，最終董事局大比數意見認為第40屆是甚有代表意義，亦不希望在這疫情不穩定情況下為舉辦而草草處理，加上今年度上片量亦少，大大失去影片競賽的吸引力，所以決定延期一年。」

今屆頒獎禮取消，改以網上直播形式，由爾冬陞宣布賽果。（影片截圖）

被問到兩年濃縮成一屆，會有更多作品報名，評審方面會否很困難，爾冬陞指這段時間在港上映的片量不多，兩年整合在一屆投票，絕不會影響其吸引力，而過往曾經有年度選片數量超過100部，以過去經驗來說；兩年整合在一屆投票是不會影響競爭力，選民的判斷力及相關工作。

本來金像獎40周年是大事，延期或會影響特別意義，爾冬陞認為：「延期並不影響香港電影金像獎的代表性，就特別情況而延期絕不影響金像獎的公正性及及代表性。」本來大會有意在明年頒獎禮補頒獎項給第39屆、即本年度的得獎人，但由於延期關係，得獎人早前已獲大會通知陸續取得獎座，至於補發頒獎儀式將會有待疫情穩定後再作安排。