金像獎特刊｜電影架構圖首度公開　一齣戲25組別144崗位點分工？

《第39屆香港電影金像獎》在疫情下，首度取消實體頒獎禮，改為網上宣布賽果。看似規模細了簡單了，但背後工作其實一樣繁覆，而且遇到的困難更是前所未有，次次新奇。

形式從簡，但主席爾冬陞曾表示過去有的周邊配套，今屆都盡量保留，當中包括每年精製的場刊。而今屆場刊最精彩一點，莫過於封底附送一張《Behind the Scenes香港電影業組織架構圖》海報，詳列香港電影業的25組別共144崗位的中英文職銜。無論你是行內還是行外人，對此架構圖都應該極感興趣。

受疫情影響，今年董事局未能影大合照，所以就找來香港紙雕藝術家黃鳳芝，以將既簡單又複雜的紙雕藝術為金像獎董事局十四位董事設計出14個創意人形紙雕、再由大會攝影師Sam Wong拍攝為人形紙雕作大合照，相當有心思。（大會提供）

25個小組144個崗位

整本特刊由小組成員包括文雋、劉天蘭、張蚊等人主理，當中這個《Behind the Scenes香港電影業組織架構圖》就相當精彩，簡潔將整個電影業架構活現眼前。先簡單講講25組別是哪25個。首先最頂層的當然是負責出錢的老闆，即是「出品方」，然後旗下就分為「行政部」、「財務部」、「法務部」及「發行部」。

「行政部」包括電影監製，旗下分為「製片組」及「導演組」，導演組管轄範圍最大，共12個組別，當中有「編劇組」、「演員組」、「特約演員組」、「美術組」、「攝影組」、「燈光組」、「收音組」、「動作特技組」、「剪接組」、「視覺特效組」、「後期製作組」及「其他」。而「後期製作組」就再細分4個小組「聲音後期製作組」、「聲效後期製作組」、「音樂製作組」及「數碼後期製作組」。

+ 6 + 5 + 4

又回到上一層介紹下「發行部」，負責電影發行公司，當中就分為「宣傳部」及「院線部」，可見分工相當仔細，亦感受到能夠開拍一部電影，的確可以讓活不少人，至於144個職位又如何分野，可點擊下圖細看。

點擊睇144崗位點分工圖表