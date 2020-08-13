【金像獎】葛民輝擔任紀念特刊視覺顧問　爾冬陞慨嘆：今年很遺憾

第 39屆香港電影金像獎紀念特刊經已完成製作，今次大會邀請到葛民輝為視覺顧問，主理平面設計，他以嶄新的創意將3D立體旋轉概念與金像女神獎座融合一起，讓傳統的封面設計立體化是為本屆紀念特刊的一大特色，小組成員更由文雋、劉天蘭、張蚊以及卓男等人組成，特刊非常有紀念價值！

葛民輝為今次第 39屆香港電影金像獎紀念特刊擔任視覺顧問，主理平面設計。（官方提供）

除了以上的成員主理外，更有9位各有風格的本地及內地畫家為30多位金像獎候選者創作，當中包括周俊輝、塵阿力、Harvey Chan、Paul Lung、Jay Lau、Siuloy、Stefunny Yeung、任哲及宋易格。另外，香港紙雕藝術家黃鳳芝更有為金像獎董事局十四位董事設計出14個創意人形紙雕，非常有特色之餘更是精美。

人形紙雕極具心意，點擊細睇有邊個份！（官方提供）

不過第39屆金像獎特刊不作公開發售，只會於各大電影屬會派發，而大會亦預留了50套紀念特刊給公眾。大家只須留意香港電影金像獎Facebook專頁，在8月14到16日期間大會將以遊戲問答方式送出。

本屆主席爾冬陞都有在特刊中講到：「香港電影金像獎由1982年開始舉辦，至今已是第39屆。由於疫情緣故，我們無奈要中斷連續舉辦38年的頒獎典禮。對此，只能以『遺憾』二字形容！」最後他都有勉勵眾人：「好的電影，劇情都是出人意表；劇中人幾乎無一例外，都會遇上挫折、困難，甚至危機；不過到了最後，他們通常都會得到一個圓滿的結局！祝大家一切順利、安康。明年再見！ 」