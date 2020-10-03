奪冠｜郎平的恐怖數字　創單場96次扣殺　25歲膝蓋磨損程度似70

80年代中國女排，締造「5連冠」的歷史高峰，當中的功臣不得不提主攻手郎平。由球員到出任教練，由帶領美國隊擊敗中國隊，再回流助國家隊奪冠，郎平一生就是跟女排結下不解緣。

不過跟隨她一生的還有身體上各項勞損，25歲退役那年，被醫生診斷其膝蓋磨損程度已達70歲，後來到美國跟做了12次大大小小的手術。郎平，一生就是奉獻給排球。

鞏俐扮演郎平極神似，其嚴肅外表極具威嚴。（《奪冠》劇照）

郎平在執教美國女排時，曾領軍奪奧運奪得銀牌。（Getty Images）

郎平的髮型和扮相，鞏俐跟到足。（Getty Images）

18歲入選國家隊

出生於1960年的郎平，是中國女排的黃金一代代表人物。自細受到爸爸的啓蒙愛上排球，加上身材高大及彈跳力驚人，18歲便獲選為國家隊的主攻手，21歲就替中國女排拿下世界盃冠軍，隨後還有世錦賽與1984年的洛杉磯奧運金牌。

郎平18歲入盟國家隊，初期更作單人重點訓練。(《奪冠》劇照)

單場96次扣殺有「鐵榔頭」之稱

作為主攻手，其扣殺技是最強武器，而郎平就更是主攻手之中的王者，有指她曾創下單場96次扣殺的紀錄，而強勁又精確的扣殺，為她贏得「鐵榔頭」稱號。同時跟美國的名將弗羅拉海曼，以及古巴的米雷亞路易斯，並列為80年代世界女排「三大主攻手」。

「鐵榔頭」稱號，並非浪得虛名。(《奪冠》劇照)

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效力女排13870天

由球員到兩度出任國家隊教練，郎平一生為中國女排效力了13870天。而且她正正見證住中國女排的興衰，由球員時代以「鐵榔頭」為球隊摘下世界盃、世錦賽、及奧運金牌大滿貫，到國家隊走進低谷時，兩度出任教練，以全新的方法改革國家隊體制，成功帶領女排重奪久違了12年的奧運金牌。

郎平效力女排的13870天，絕不易過。(《奪冠》劇照)

一場奧運瘦15磅

郎平對女排的大小事項都記上心頭，尤其當教練時壓力極大，她就曾憶述自己在2016年的巴西里約熱內盧奧運期間，瘦了14斤（中國市斤約香港的15磅）。「我在奧運會短短的半個月裏，瘦了14斤。」極速消瘦因為國家隊在小組比賽上表現不濟，先輸給荷蘭，再輸給塞爾維亞及美國，最後僅以小組第四名出線，幸好最後一口氣戰勝巴西、荷蘭及塞爾維亞，終重奪闊別12年的金牌，而對巴西一役更是《奪冠》中的重頭戲。

郎平在2016年的巴西里約熱內盧奧運期間，壓力令她瘦了15磅。（《奪冠》劇照）

25歲之齡換來70歲的膝頭

郎平早在25歲宣布退役，比其他球員為早，其中一個原因是過度的訓練，令膝蓋嚴重勞損。有指強度的跳躍及着地動作，令膝蓋軟關節出現腫脹、脫落、甚至破碎。她在退役時，膝蓋的磨損程度已達70歲高齡。去到美國生活期間，先後便做了12次手術，其中左膝關節便佔上其中7次。到她年屆50做體檢時，醫生更指她心臟年齡達60歲。難怪其女兒白浪指︰「媽媽，脖子以上都是好的，脖子以下都不好了。」戲中更有幕指她在美國泊車，已可用傷殘人士專用車位。