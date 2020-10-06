黑豹︳查特域克保斯曼臨終前1日有預感　着牧師哥哥「帶他離開」

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Marvel超級英雄片《黑豹Black Panther》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因結腸癌43歲英年早逝，讓無數影迷哀傷，曾與他合作過的同業也都對他的離開不捨，他的哥哥Derrick、Kevin近期接受「紐約時報」訪問，意外曝光他的最後對話。
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Derrick透露，查特域克最後向他說：
老兄，我已經在比賽的第四節了，需要你帶我離開這場比賽。（Man, I’m in the fourth quarter, and I need you to get me out of the game.）
查特域克保斯曼
似乎已經了解自己的時日不多，Derrick身為牧師，原本拼命為他禱告「上帝，請你救救他」，從那時起便改為「上帝，讓你的意志完成」，就在隔日，查特域克就病逝。
另一個哥哥Kevin也回憶起查特域克，說全家人一直都以他為傲，知道他是全家人當中最有才華的一位，而當他成為名人，便知道要與全世界分享查特域克，不過Kevin從未對查特域克有其他想法，仍認為他還是那個親切又可愛的弟弟，Kevin回憶起彼時，也感性說，查特域克曾向他們說會成為一位明星，最後也做到了：「他總是全力以赴，而他永遠能做到最好，讓人難以置信。」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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