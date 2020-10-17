《少林足球》的「甜在心饅頭」老闆娘雖然戲份不多，但她出盡力地鬧爆趙薇、倀雞的形象、一句「佢死咗喇」，絕對是電影裡其中一個最令人深刻的綠葉角色。 她的演出也引起不少網民注意，坊間更流傳老闆娘是一位同樣叫徐美娜，畢業於北京電影學院的演員。但其實只是「撞名」的誤會，「甜在心饅頭」老闆娘實際是由現年45歲，來自北京的徐美娜飾演，她接受專訪時公開年輕時的相片，竟然更與張文慈撞樣。

在《少林足球》裡飾演「甜在心饅頭」老闆娘的徐美娜。（影片截圖）

現年45歲的徐美娜在北京長大，從小熱愛電影，經常租大量港產片回家看。爸爸是香港人，但她起初怕語言不通、不習慣等原因，抗拒來港發展。直至大約18歲時，「當時我突然想通了，我覺得與其在內地拍戲演路人甲，沒甚麼前途，不如決心來港闖闖，爸爸不知幾開心。」

美娜當年拍《少林足球》演出老闆娘時，其實只有25歲，因為戲中潑辣的外表、幾場破口大罵的戲份，令影迷為之深刻。

現年45歲的徐美娜在北京長大，一直熱愛電影，從小就會租大量港產片回家看，一套戲可以看很多次。（葉志明 攝）

老闆娘畢業於北京電影學院表演系？



多年來曾經有不少網民開post討論，到底《少林足球》的老闆娘是哪位演員演的？但網上流傳的說法其實存有不少誤會，以為是另有其人，一位同樣叫徐美娜，畢業於北京電影學院表演系78班，八十年代的演員。

網上更流傳有幾張黑白相，誤指這位徐美娜就是演《少林足球》的老闆娘。其實驟眼看來，那位徐美娜與眼前的徐美娜，的確有幾分相似，但其實一切都只是美麗的誤會。

真正演出《少林足球》老闆娘的是面前的徐美娜，她沒有接受過任何專業演員的訓練，「可能只是因為同名同姓，才有這樣的誤會，我自己就不覺得相似，但我老公都話有幾分似。」

「甜在心饅頭」老闆娘雖然戲份不多，但她出盡力地鬧爆趙薇，倀雞兼潑辣的形象深入民心。（影片截圖）

徐美娜後生時竟然撞樣張文慈



徐美娜，原名徐娜，與拍過黑白電影的那位北京演員徐美娜，年紀上起碼都相差十幾年。徐美娜從小熱愛電影，夢想只有一個就是能拍戲，她公開昔日的舊照，十幾歲時都是位氣質美女，竟然更跟張文慈撞樣，相比《少林足球》的形象差別極大。

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星爺要打爛木板 老闆娘勁大壓力



美娜在戲中最為人深刻的一場戲，一定要數當時星爺重返「甜在心饅頭店」，想找阿梅（趙薇 飾），老闆娘潑辣地說：「佢死咗喇！」星爺激動地問：「佢點死架？」。原來這場戲都是後加的戲份，美娜接受訪問時笑指，「當時我不知道自己為何會這樣命苦，這場戲又是被迫要1 take拍完。」

「你再講錯一句，我的手就會花掉」



「那塊木板，周生『啪』一聲打下去，如果我講錯對白，他打那一下就會白白浪費了，不是怕那塊木板，最矜貴的是他的手。」

其中一場最為人深刻的戲就是當時星爺重返「甜在心饅頭店」，想找阿梅（趙薇 飾），老闆娘竟潑辣地說：「她死了」，星爺嬲到打爛面前塊木板。（影片截圖）

美娜記得當時周星馳跟她說，「怎樣呢？徐娜，你再講錯一句，我的手就會花掉，現在我跟你說清楚。我不怕跟你說，現在只有兩塊木板，一塊就較薄，另一塊就厚一點的。剛才那塊薄的我已經打爛了，手花了一點，現在剩下一塊較厚的。」

徐美娜第一次拍戲就要對住星爺，對方更是她的偶像，壓力大到不敢想像。（葉志明 攝）

第一次拍戲就要對住星爺，壓力可想而知，「我跟自己洗腦，他不是周星馳，他不是我的偶像，一定要出盡力罵他。」美娜還記得那場戲上一秒還在兇人，下一秒就要立即換一個較「鵪鶉」的表情，「星爺當時叫我樣衰一點，他即時有教我的，因為我記得我初初一擰轉頭，是一幅『嘟嘴』的樣子，周生說怎會有人這樣，像隻龜一樣。一個動作、一句對白，他都有教我，而且也會說些話激起我把火，希望我情緒投入一點。」

星爺在片場嚴厲也是眾所周知，美娜透露如果他覺得你做得好、演得好，他不會直接讚你，會望多你兩眼，「他會望下你，點點頭，之後就走開。他喜歡望人，不太說話，用眼神去望你。」

星爺睇中為兩個角色配音



星爺比較寡言但會很細心留意演員的表現和特色，美娜原來更有為《少林足球》另外兩個角色配音，一個是在球場掃地的大嬸，一個是為「阿梅」化妝的「如花」。

美娜表示她也不清楚星爺為何會看中她為角色配音，「可能是因為當時《少林足球》配音時我全程在場，當時我口多多模仿『如花』說話，之後周生就叫我幫他配音。」