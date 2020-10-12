土耳其版《戇爸的禮物》　女主角顏值高完勝朴信惠

2013年上映的韓國電影《戇爸的禮物》（又譯：《7號房的禮物》），憑感人催淚劇情與演員的出色表現，不單獲得極佳口碑，更成就1200萬入場人次的紀錄。事隔幾年，原來土耳其翻拍了這部作品，同樣大獲好評，而童年與成年版的女主角，比原版更漂亮可愛，惹來網民熱烈討論。

土耳其版的《戇爸的禮物》口碑相當不錯。（劇照）

土耳其版小女主角長得十分可愛。（IG圖片）

土耳其版的《戇爸的禮物》劇情跟原版大同小異，以死刑未被廢除且軍權膨脹的80年代歷史背景，一名中校的女兒意外死去，他以暴力強迫無辜的弱能男子梅莫認罪，明知案發現場有逃兵目擊一切，上校寧願殺掉證人，堅持要梅莫入罪。梅莫本身有一名六歲的女兒，他被囚禁後，與囚友設法將女兒運進監獄，一起度過執行死刑前的最後時光。

成年版女主角是位大美人。（IG圖片）

+ 7 + 7 + 7

土耳目版跟韓版最大的分別在於對軍權及死刑的批判，呈現舊社會軍權過大的不公狀況，但賺人熱淚的部分不比原版遜色，難怪獲得好口碑。飾演年幼及成年女主角的兩位演員更擁有高顏值，童星Nisa Sofiya Aksongur長得像天使般可愛，而美女演員Hayal Köseoglu的美貌亦相當吸引。