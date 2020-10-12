【黑豹2】傳Marvel以CG重塑形象　頂替已故查特域克保斯曼

在Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）中飾演瓦干達國王鐵查拉（T'Challa）的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）早前因結腸癌離世，終年43歲，消息震驚全球。雖然「國王」離世，但Marvel Studios都要繼續籌備《黑豹》續集電影。近日就有業內人士稱，Marvel Studios計劃仿照《星球大戰9》的做法，透過電腦成像（CGI）重塑查特域克保斯曼。

《黑豹》續集電影原定會在明年３月開機拍攝。（《黑豹》劇照）

早在2018年，《黑豹》導演Ryan Coogler已經與Marvel Studios簽訂協議，除了繼續擔任《黑豹》續集電影的導演外，今次他還會身兼編劇，繼續為開發黑豹的故事而努力。在去年7月舉行的聖地牙哥國際漫畫展，Marvel Studios總裁Kevin Feige都表示續集電影正在籌備中，不久後還宣布續集電影的工作標題為「黑豹2」（Black Panther II）。

「國王」查特域克保斯曼離世，有指瓦干達公主舒妮將成為黑豹的繼承人。（《黑豹》劇照）

《黑豹2》原定在2021年3月開機拍攝，並預定在2022年5月6日美國上映。查特域克保斯曼生前一直都認為自己有能力拍攝《黑豹》續集電影，據了解，他原定在今年秋天開始為角色做準備。豈料查特域克保斯曼的病情突然急轉直下，最終不敵癌魔離世。早前有消息指出，有指Marvel Studios計劃選用瓦干達公主舒妮（Shuri）成為黑豹的繼承人，近日又再傳出新消息。

據了解，Marvel Studios計劃透過電腦成像重建查特域克保斯曼。（《黑豹》劇照）

據業內人士Daniel Richtman稱，Marvel Studios擔心重新選角會引起爭議，所以計劃透過電腦成像重建查特域克保斯曼，就類似《星球大戰9》的做法，重建莉亞公主：「我聽說Marvel可能會仿照重建嘉麗菲莎的做法，透過電腦成像重建查特域克保斯曼，並為黑豹劃上句號。」