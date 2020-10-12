邦女郎Margaret Nolan逝世終年76歲　全金性感造型成經典

曾參演1964年上映的「邦片」《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）的女星Margaret Nolan日前離世，終年76歲。以性感身材見稱的Margaret Nolan，當年為了《鐵金剛大戰金手指》拍攝開場片段，僅穿比堅尼塗至全身金色，成為經典場面。

Margaret Nolan當年穿上金色比堅尼並塗到全身金色，為《鐵金剛大戰金手指》拍攝片頭及宣傳廣告。（Twitter圖片）

Margaret Nolan於上世紀40年代生於英國索美塞特郡，60年代加入影圈前是模特兒，曾演出樂隊披頭四（The Beatles）的電影《一夜狂歡》（A Hard Day's Night），同年獲選成為邦女郎，參演第三部「邦片」《鐵金剛大戰金手指》，為拍攝片頭及宣傳廣告，塗至全身金色變成「小金人」，性感大膽的演出成為經典畫面。

Margaret Nolan曾經是性感Icon。（劇照）

在影圈打滾逾20年的Margaret Nolan拍過75部影視作品，80年代中開始淡出，2011年曾復出客串電影《The Power of Three》，往後再無幕前作品。Margaret Nolan的死訊由導演Edgar Wright公布，但未有透露死因。