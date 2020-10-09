彼思動畫《SOUL》放棄戲院上映　聖誕於串流平台上架

受新冠肺炎疫情影響，原訂於2020年上映的大部分影片都被迫延期，有些更放棄於戲院上映，直接於串流平台上架，彼思（Pixar）新作《靈魂奇遇記》（Soul）正面對同一命運。

《靈魂奇遇記》的導演 Pete Docter執導過《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》及《怪獸公司》等佳作，有信心保證。（劇照）

迪士尼宣布原訂於11月上映的《靈魂奇遇記》，取消在北美戲院開畫，改為於聖誕節在旗下串流平台Disney+上架。跟真人版《花木蘭》電影一樣，觀眾或需額外付費才能收看《靈魂奇遇記》，而暫時迪士尼只確定該片不會在北美地區的戲院上，海外檔期或不受影響。

《靈魂奇遇記》的故事靈感來自導演的兒子：「他現在已經23歲，但是出生那一刻已很有個性，我一直以為個性這回事是透過與世界互動得來的，但這顯然是我們天生的，對於『我是誰』這問題，都有著獨特且特定的直覺。」（劇照）

《靈魂奇遇記》講述主角Gardner是一位中學音樂老師，他的夢想是彈鋼琴——不是只教孩子們彈鋼琴，而是以做爵士樂來謀生。當他終於拿到人生第一份音樂人工作，卻不小心掉進了下水道「死」了，在一個黑洞中醒來後，成為了一個孤獨的靈魂。

不久，Gardner發現自己不是獨自一魂，他來到「YOU研討會」，另一個外號叫「22」的靈魂已經參加了研討會數百年，它極度憎恨人類，一直未去附體。Gardner和22一起回到現實世界，在那裡，Gardner將學會「有靈魂」真正的意義。