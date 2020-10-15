【靈魂奇遇記】爛番茄獲100%好評　鄭中基、王菀之為香港版獻聲

迪士尼與彼思繼《玩轉腦朋友》（Inside Out）及《玩轉極樂園》（Coco）後，再度帶領觀眾闖入前所未見的嶄新領域「靈魂世界」。原版《靈魂奇遇記》（Soul）找來奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）聲演男主角阿祖（Joe Gardner）；至於香港版本則找來鄭中基（Ronald）及王菀之（Ivana）兩位音樂人獻聲，確實讓影迷非常期待。

香港版《靈魂奇遇記》找來鄭中基及王菀之聲演。（官方圖片）

《靈魂奇遇記》由《玩轉腦朋友》及《沖天救兵》導演彼德托達（Pete Docter）執導，故事講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，他熱愛音樂，並夢想可以成為鋼琴家，兼在著名的Jazz Club表演。可是當機會來到時，他卻發生意外，而他的靈魂誤打誤撞進入了「起點之前」。在「靈魂世界」，阿祖發現原來所有新靈魂在未出生前，都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。為了重回人間，阿祖說服不願意投胎做人的靈魂仔22號幫忙。

男主角阿祖夢想可以成為鋼琴家，可是當機會來到時，他卻發生意外。（《靈魂奇遇記》劇照）

《靈魂奇遇記》將在今年聖誕節跟香港觀眾見面，而香港版更找來是彼思動畫的忠實粉絲鄭中基及王菀之聲演，前者將會為男主角阿祖獻聲；而後者則聲演靈魂仔22號。兩人對於能為全新一部原創動畫效力，心情格外興奮，再加上電影以音樂人為主角，更加同聲同氣。

迪士尼與彼思帶領觀眾闖入前所未見的嶄新領域「靈魂世界」。。（《靈魂奇遇記》劇照）

兩人都覺得自己與角色有不少共通點。Ronald與主角阿祖同樣視音樂為生命，演繹起來自然輕易投入角色；而Ivana笑言自己和靈魂仔22號最相似在於偶爾會懶散冇動力。Ronald還踢爆22號根本就是Ivana的化身，連眼神都似到十足十，相信香港的粉絲都非常期待兩人的鬼馬演繹。

鄭中基將為阿祖獻聲；而王菀之則聲演靈魂仔22號。（官方圖片）

《靈魂奇遇記》早前在倫敦電影節首映，而首波影評更一致激讚，電影更在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）獲得100%好評，還被譽為彼思自《玩轉腦朋友》以來最出色的原創力作。