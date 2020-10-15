【魔物獵人電影版】首條正式預告出爐　網民誤認山崎紘菜為景甜

真人版《魔物獵人》（Monster Hunter）昨日（14日）公布了首條正式預告，兩隻經典魔物「黑角龍」與「雄火龍」都有亮相，而美娜祖華維茲（Milla Jovovich）及Tony Jaa兩位主角分別拿著屬於現代和遊戲中的武器登場。

真人版《魔物獵人》由美娜祖華維茲及Tony Jaa主演。（《魔物獵人》劇照）

真人版《魔物獵人》正式預告長約2分鐘，從預告開首可以見到，主角在沙漠中遭到了黑角龍的追殺，之後見到米娜祖華域芝使用遊戲經典的雙刀鬼人化，將戰力升級；而Tony Jaa也手持玩家熟悉的大劍和弓對戰黑角龍。除此之外，粉絲從預告可以見到另一經典魔物「雄火龍」登場。

真人版《魔物獵人》首條預告曝光。（《魔物獵人》預告擷圖）

從預告可以見到，導演嘗試在電影中把遊戲中的各種設定重現粉絲眼前，當中包括大蟻塚荒地、古代樹森林等地形及大群背甲龍逃亡的畫面。難怪連遊戲製作人辻本良三及導演藤岡要，都對電影特效讚不絕口。

美娜祖華維茲飾演Natalie Artemis上尉。（《魔物獵人》預告擷圖）

雖然真人版電影獲遊戲製作人辻本良三肯定，但卻粉絲的反應卻兩極化。有粉絲斷言「劇情不期待，只為了看魔物」、「電影化的雙刀魄力不足」、「黑角龍減肥成功」及「一股未看先爛的感覺」等等。最有趣的是，甚至有不少粉絲誤把山崎紘菜錯認為景甜。

有粉絲笑言真人版《魔物獵人》有「一股未看先爛的感覺」。（《魔物獵人》預告擷圖）

《魔物獵人》故事講述一場神秘的沙塵暴，將Natalie Artemis上尉及她的成員帶到一個新世界。她們發現這異世界由強大的魔物控制，並在這異世界遇上一名神秘獵人，而他的獨特技能讓他能夠擁有跟魔物對抗的能力。

官方較易前公布了《魔物獵人》海報。（官方圖片）