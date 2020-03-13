【黑寡婦】美娜祖華維茲大女加入Marvel　初演戲孭兩套迪士尼作品

《第五元素》、《生化危機》系列女星米娜祖華域芝（Milla Jovovich）好事連連，上月初宣布誕下第3位女兒，11日又有好事跟影迷分享，她的大女兒Ever Gabo Anderson被迪士尼（Disney）睇中，前後有份演出兩套重頭戲，其中一套更是Marvel Studios今年首套作品《黑寡婦》（Black Widow），仲會擔任施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的童年版！

Milla Jovovich令《Resident Evil 生化危機》電影生色不少。

11日，米娜祖華域芝在個人Instagram上傳一張外媒《Variety》的報導截圖，當中講明了囡囡Ever Gabo Anderson被選中擔任迪士尼真人版電影《小飛俠》（Peter Pan）中的Wendy。

不過在細看她寫下的文字就會看到「為大家介紹童年版黑寡婦」，當時我們不能透露，去年夏天她在英格蘭拍攝的電影正正就是Marvel的《黑寡婦》，而她更會擔任施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的角色Natasha Romanoff的童年版！

米娜祖華域芝宣布囡囡Ever Gabo Anderson將會擔任童年版黑寡婦。（Milla Jovovich IG）

米娜祖華域芝都有講到Ever Gabo Anderson被選為《小飛俠》（Peter Pan）中的Wendy一角，十分為她感到驕傲，她從5歲起就等着去演戲，她將時間、力量都集中在此，來實現她的夢想，恭喜Ever！

今年13歲的Ever Gabo Anderson細細個已經係個靚女，笑容非常甜美。（Ever Gabo Anderson IG）

事實上Ever跟媽媽米娜祖華域芝簡直如出一徹，成個餅印咁，米娜祖華域芝13歲開始從影，今年同樣是13歲的Ever Gabo Anderson都開始踩入娛樂圈，成功被迪士尼睇中拍兩套戲，是十分理想的開始，有望成為明日之星！