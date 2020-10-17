誤人子弟｜14歲徐子淇演Miss零違和　10年間踏進豪門成千億新抱

1997年上畫的電影《誤人子弟》，由葉偉信執導，黃秋生、林海峰主演，當時屬一部小成本製作喜劇，以老師的工作日常為主線，借諷那些年補習天王熱潮。不過事隔多年，電影最為矚目的應該是女主角，現為千億新抱的徐子淇（Cathy），當年拍攝時她只得14歲，但由於外表早熟，扮起老師嚟絕冇違和感，好快就成為大家焦點。

雖然《誤人子弟》當時票房麻麻，但事後推出VCD及DVD就一直被粉絲視為滄海遺珠，皆因全片笑點密集堪稱一絕。電影最近推出數碼修復Blu-ray版，令一眾粉絲又掀起一番討論。

電影《誤人子弟》近日推出修復版Blu-ray，大家為它掀起熱議。（電影海報）

「我要打十個」前的葉偉信

1997年的電影市場被「老翻」蠶食得奄奄一息，令老闆們的投資愈縮愈少，造就出一系列以低成本製作，靠噱頭望殺出新血路的港產電影風潮。聽落情況極壞，但又因為大家都本住搏一鋪，所以創作上可謂毫無包袱，導致在那個年頭都會偶有佳作，《誤人子弟》便是其中一員。

電影由葉偉信執導，他近年的成名作《葉問》及《殺破狼》兩大系列，相信都不用多介紹，但其實他初執導演筒時，是以拍攝驚慄喜劇為主，包括《夜半1點鐘》、《迴轉壽屍》等，而《誤人子弟》就是他第5部作品。

黃秋生與林海峰飾演返學等放學，滑晒啞的中學老師。（《誤人子弟》影片截圖）

放工仲會偷偷地去買四仔。（《誤人子弟》影片截圖）

徐子淇14歲早熟登場

回憶總是美好的，回看今日這個《誤人子弟》的演員卡士，有三奪金像影帝的黃秋生，冷面笑匠林海峰，更重要是有千億新抱徐子淇。在澳洲長大的Cathy，跟家人回流香港讀書，14歲被時裝設計師尹泰尉（Pacino Wan）發掘，在時裝表演中擔當模特兒，甜美的笑容立即獲模特兒公司簽約，隨後更獲導演陳嘉上賞識邀請她去試鏡，最終獲選演出，角色正正是電影《誤人子弟》中Miss Lee一角。

真係點睇都唔覺佢係14歲，早熟得緊要。（《誤人子弟》影片截圖）

戲中的徐子淇非常青澀，但作為飾演新入職老師，又算不過不失，相當匹配。而且全片不時面帶甜美笑容，實是最大亮點。即使在戲中，她亦是全校焦點所在，入職後獲一眾男老師垂青，不時向她獻殷勤。其中一幕大家得知Miss Lee有游早水習慣，於是一眾男老師紛紛隱藏在泳池邊扮偶遇，其中黃秋生飾演的黃Sir係最高現身一位，表現積極。

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踏上千億新抱之路

徐子淇拍完《誤人子弟》後，立即成為影壇新寵，再拍下《順流逆流》、《愛我別走》、《靚女差館》等作品後，更轉攻馮德倫主演的電視劇《新鮮人》，期間便與劇中的洪天明傳出緋聞。有指徐母嫌棄男方，一直大力阻止發展。

2015年，徐子淇為李家再誕下麟兒。（資料圖片）

後來徐子淇暫停事業，遠赴英國倫敦大學學院攻讀東歐研究與經濟學士課程，又在2005年，於倫敦政治經濟學院完成性別與媒體碩士課程。期間便傳出她結識了恆基兆業創辦人兼董事局主席李兆基之幼子李家誠，繼而拍拖。雖然當事一直否認，到2006年9月，有周刊傳出徐子淇已懷孕5個月，同年12月，徐子淇與李家誠於澳洲悉尼舉行婚禮，Cathy正式成為千億新抱，隨後更為李家誕下兩女兩子，成為不少香港女士的典範。

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