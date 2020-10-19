【頭號殺姬Ava‧影評】將一手好牌打爛　劇情模稜兩可成致命傷

特務、殺手稱得上是最受歡迎的片種之一，每年總有一堆面世，面對新冠肺炎，今年上映片數大減，但最近有部《頭號殺姬Ava》，以美女殺手掛帥，由一向演技備受肯定的影后級謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）孭飛，加上哥連法路（Colin Farrell）、John Malkovich及Common等眾星拱照，美女殺手的故事理應不難處理，明明摸得一手好牌，何解打爛收場？

塊面爛到咁都唔引人注意，當觀眾傻的嗎？（劇照）

《頭號殺姬Ava》講述女殺手Ava一向完成任務快狠準，身為頂尖殺手，日復一日執行殺戮任務的她開始懷疑自己，讓她的信念逐漸動搖，個性桀驁不馴的她，開始不顧組織的規定，與目標私下的接觸對話，希望能找到對方必須死的理由。儘管經過上司而且與她亦師亦友的杜克（尊麥高維治 飾）協調與勸誡，組織話事人西蒙（哥連費路 飾）對於Ava多次違反命令十分不滿。直至Ava在沙地阿拉伯暗殺將軍的事情敗露，組織決定派出殺手對她下達格殺令。

舊情人變妹夫，師奶劇都唔玩呢招啦。（劇照）

根據以上劇情，只要謝茜嘉謝茜婷的造型夠性感美麗，動作場面夠睇頭，觀眾理應滿意收貨，可是導演與編劇偏偏要加插女主角跟母親、妹妹和前男友之間的愛恨情仇，營造冷酷無情的殺手背後，內心也有脆弱無力的一面。可是這部份劇情安排冗長沉悶兼突兀，觀眾難以理解女主角的所謂家庭創傷造成心理陰影，只覺得她有中二病。

動作場面其實唔差，可惜被一堆爛文戲轉移視線。（劇照）

最敗筆的是殺人與文戲的比例是一半，最後變成兩敗俱傷，文戲不感人，打戲唔夠喉，睇到觀眾一頭霧手，從頭到尾都理解不到女主角的內心世界，沒法給予她同理心，最後更懷恨離場，恨在連觀眾都知道點拍會好睇，偏偏要拍成這個結果。