【頭號殺姬Ava】盤點美女殺手角色　港產片女星完勝黑寡婦？

金球影后謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）主演新片《頭號殺姬Ava》（Ava）近日在香港上映，戲中她飾演殺人唔眨眼的刺客，以美貌及身手完成一次又一次危險任務。過往以美艷女殺人為主題的電影比比皆是，以下列出的例子，邊幾位啱你心水？

《頭號殺姬Ava》除了講述謝茜嘉謝茜婷如何以美色及好身手完成殺人任務，亦觸及殺手背後所面對的家庭及心理問題。（劇照）

要數近年最深入民心的荷里活女殺手，想必是「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），這位集美貌、身手、勇敢、義氣與智慧於一身的女超級英雄，成為近十年最經典的電影人物，與角色融為一體，在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，令無數影迷十分傷心。

施嘉莉祖安遜飾演的「黑寡婦」成為經典女殺手角色。（劇照）

施嘉莉祖安遜在《LUCY：超能煞姬》的演出，讓觀眾另眼相看。（劇照）

除了黑寡婦，施嘉莉祖安遜在《LUCY：超能煞姬》的表現亦十分亮眼，獲讚有突破演出，數女殺手角色，這一部必在其內。不過其實港產片有位女殺手不讓黑寡婦比下去，性感演出更勝過施嘉莉祖安遜，想知係邊個，立即點擊下圖！