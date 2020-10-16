【頭號殺姬AVA】超靚女配角似安妮夏菲維　網民讚某部位更勝一籌

近日上映的新片《頭號殺姬AVA》（AVA）講述謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）飾演的冷艷女殺手，面對任務失敗遭組織追殺同時，要顧慮親情及自身心理問題。雖然謝茜嘉演出由頭帶到落尾，但有位戲份不多的配角就異常搶鏡，有網民更指她似足女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）。

Diana Silvers在《頭號殺姬AVA》的戲份不多，但靚樣足以令觀眾留下深刻印象。（IG圖片）

現年23歲的Diana Silvers，於《頭號殺姬AVA》中飾演殺手組織話事人哥連費路（Colin Farrell）的女兒，標緻五官配上1.78米高挑身型，成功吸引觀眾視線。模特兒出身的Diana，自幼就接觸戲劇演出，高中畢業後考上著名學府紐約大學，主修演技及歷史，不過讀到Year 3就退學，專心於荷里活發展。

網民覺得Diana Silvers跟初出道的安妮夏菲維氣質相近，大家又點睇？（Getty Images、IG圖片）

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Diana首部大銀幕作品為《異能仨》（Grass），飾演被占士麥艾禾（James McAvoy）綁架的啦啦隊成員，之後亦演出了《恐佈大媽》（Ma），及主演Netflix 劇集《太空部隊》（Space Force），人氣隨即急升。擁有瑞士及猶太血統的Diana，一雙大眼睛大分吸引，網民指她氣質與初出道的安妮夏菲維十分相近，不過Diana的豐唇比安妮更性感，相信未來在荷里活大有作為。