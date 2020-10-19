【虎膽龍威】相隔7年後再推續集？　布斯韋利士六度化身不死警探

由布斯韋利士（Bruce Willis）主演的《虎膽龍威》系列電影在1988年推出第一集《虎膽龍威》（Die Hard）時獲得不俗的評價，還成功讓布斯韋利士成為荷里活頂級動作明星。直到2013年，該系列最後一部電影上映。近年一直有消息指布斯韋利士計劃籌備《虎膽龍威》第六集，近日終於傳來好消息。

由布斯韋利士主演的《虎膽龍威》系列電影獲得不俗的票房成績。（《虎膽龍威》劇照）

布斯韋利士的女兒Rumer Willis昨日（18日）在社交平台公開一條長15秒的短片，並加上「DieHardisback」的標籤，相信是宣布《虎膽龍威》第六集的來臨。從短片可以見到，飾演紐約警探尊麥堅的布斯韋利士在街上行走，鏡頭一轉就出現了兩句標語，暗示《虎膽龍威》第六集或是全新故事「隨著一個故事結束，另一個新的故事開始」，而短片結束前，還見到布斯韋利士準備除衫迎戰。

布斯韋利士的女兒Rumer Willis近日在社交平台暗示《虎膽龍威》回歸。（Rumer Willis Twitter 擷圖）

其實這並非真的續集，只是一個布斯韋利士以警探尊麥堅造型登場的廣告，而整個廣告長2分鐘。雖然粉絲明知道這是一個廣告，但對於布斯韋利士能第六度化身不死警探尊麥堅，都感到非常興奮。

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《虎膽龍威》系列電影以紐約警探尊麥堅為主角，講述他對付各類罪犯、甚至外國恐怖份子的歷程。該系列首部作品《虎膽龍威》在1988年上映，並成為當年全美票房收入最高的電影之一。戲中的動作場面及場景設計讓當時的觀眾嘆為觀止，還讓布斯韋利士成為一線的動作明星。在1995年，香港都推出過一部模仿《虎膽龍威》的電影《鼠膽龍威》，當時該電影由王晶導演，並由李連杰主演。