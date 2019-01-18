【異能仨】不死劫、思·裂系列最終章　布斯韋利士決戰占士麥艾禾

編導M. Night Shyamalan整合18年前《不死劫》（Unbreakable）與《思·裂》（Split）原班人馬再度推出續集《異能仨》（Glass），有24重人格的占士麥艾禾（James McAvoy）、金剛不壞之身的布斯韋利士（Bruce Willis）、聰明絕頂的玻璃男森姆積遜（Samuel L. Jackson）恩怨情仇一次爆發，結局將讓觀眾感到驚奇。

近年來超級英雄片稱霸全球票房，M. Night Shyamalan透過《不死劫》與《異能仨》講述了另類超級英雄故事，3位男主角都可以對應到超級英雄漫畫中的代表性角色，然而現實社會中是否真有這種人的存在？該相信還是把他們當成虛構傳說？M. Night Shyamalan提供了很有意思的觀點，與Marvel、DC漫畫英雄片都不同。

《不死劫》開拓另類超級英雄故事，點圖欣賞更多劇照▼

+ 3 + 2

角色戲分消長上也可以看出不少玄機：18年前的《不死劫》仍以布斯韋利士為靈魂人物，森姆積遜露臉時間明顯少很多，也只是扮演關鍵配角，但現在布斯韋利士的聲勢已走下坡，森姆積遜還在一系列Marvel大片中亮相，為年輕一代的觀眾熟悉，因此在《異能仨》中布斯韋利士與森姆積遜戲分幾乎不相上下，後者愈到後半段愈重要。

占士麥艾禾在「異裂」也有穿女裝、強調女性人格的造型。（劇照）

不過《異能仨》畢竟因為《思·裂》大熱賣才有機會產生，所以占士麥艾禾的戲分又多過兩位影壇前輩，也是3大主角之中最有機會搶走觀眾全部視線的，他果然再一次發揮精湛演技，不同人格間的轉換流暢自然，有趣的是，M. Night Shyamalan安排他變身野獸時都會先脫衣裸上身，他為了展現野獸的「獸性」，努力鍛練體格，成果頗為傲人，全片大多數的動作戲都由他包辦，曾經是動作天王的布斯韋利士反而沒那麼多打戲。

《思·裂》叫好又叫座！點圖欣賞更多劇照▼

+ 4 + 3 + 2

為了讓這個另類的超級英雄故事和19年前《不死劫》完美銜接，當年飾演布斯韋利士兒子的Spencer Treat Clark再度回歸。那時才13歲的他，現在已經30出頭，與布斯韋利士在片中有更深刻的親情對手戲。《異能仨》早被各方看好必然大賣，雖然搶在農曆新年前就推出，片商仍寄予厚望。

《異能仨》延續《思·裂》另類超級英雄故事，點圖欣賞更多劇照▼

+ 3 + 2

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】