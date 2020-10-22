狂野時速｜外媒爆拍多兩集就大結局　完結篇由華裔導演林詣彬執導

電影《狂野時速》（The Fast and the Furious）系列由2001年上映開始，叫好叫座，深受全球觀眾喜愛。 《狂野時速9》今年因為疫情延期到下年才上映，據外媒報道，這部長拍長有的系列終於確認《狂野時速10》及《狂野時速11》，將會是最後兩部電影，迎來大結局。

2001年的《狂野時速》是其系列開山作（官方宣傳海報）

《狂野時速》由已故男星保羅獲加（Paul Walker）與雲迪素（Vin Diesel）主演，講述「Dom」（雲迪素 飾演）、「Brian」（保羅獲加 飾演）以及其他主角怎樣在街頭上鬥車較量，發展成執行連串任務的特務，加上像家人般的深厚友誼，故事獲得不少影迷喜愛。系列自2001年開始拍了總共8部正傳及1部外傳電影，全球票房更總計突破57億美金（大約441億港元）。

《狂野時速》由已故男星保羅獲加（Paul Walker）與雲迪素（Vin Diesel）主演，講述「Dom」（雲迪素 飾演）、「Brian」（保羅獲加 飾演）以及其他主角怎樣在街頭上鬥車較量，發展成執行連串任務的特務。（《狂野時速5》劇照）

據多間外媒報道，電影公司環球影業被爆拍多兩集就收工，《狂野時速11》會成為系列的完結篇，作品將會由拍過《狂野時速》第3、4、5、6與9集的導演林詣彬執導。

大結局《狂野時速11》將會有大量舊班底的演員回歸，包括雲迪素、「Letty」米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、「Mia」佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、姜成鎬等人。

據多間外媒報道，電影公司環球影業被爆拍多兩集就收工，《狂野時速11》將由華裔導演林詣彬執導。（GettyImages／視覺中國）

不過，有傳與雲迪素不和的另一主角狄維莊遜（Dwanye Johnson），就未知會否有份拍。消息傳出後，令不少忠粉表示震驚，相當不捨，更有人話提議不如開拍劇集，而有影迷就話自己最愛第7集，早就把它當成系列的大結局。