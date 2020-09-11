【F9狂野時速】被問今集會飛車上太空　女主驚訝：應該冇人知道㗎

年初電影公司釋出《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）整整4分鐘的預告，《F9狂野時速》繼續會由雲迪素（Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、姜成鎬、查理絲花朗（Charlize Theron）等人主演，更會加入莊先拿（John Cena）做雲迪素的細佬，而且更有翻生的「韓哥」回歸，本來就令人十分激動，近日米雪露芝姬絲受訪時再爆出驚人資訊！

米雪露芝姬絲自言自己不夠運氣，能登上太空。（影片擷圖）

米雪露芝姬絲昨日（10日）出席《The Jess Cagle Show》時被問及上太空一事，她驚訝反問：「你們是怎麼知道的？接下來大家都會在討論，要是電影中沒有的話怎麼辦？怎麼就說出來了呢？應該沒有人知道才對的啊！」

其實早於7月時路達克里斯（Ludacris）已有提出同樣言論，不過當時並未有證實，而且講到《狂野時速》系列要上太空的謠言已經講了好幾年，隨後米雪露芝姬絲親口講到：「自己沒那麼好運可以登上太空。」

飛車飛上太空有冇得諗？（預告擷圖）

聽起來似乎不是整批演員都能離開地球大氣層上到太空，至少目前米雪露芝姬絲已是首個承認未能去到太空的人，外界推測或許會是唐老大（雲迪素 飾）、唐老大的弟弟雅各（莊先拿 飾）、又或是翻生的韓哥都有可能。