狂野時速｜劇組爆三大主演死要面　動作唔輸得自創「點數」計分制

動作電影《狂野時速》（The Fast And The Furious）系列由2001年上映開始，叫好叫座，深受全球觀眾喜愛。 片中幾位主角狄維莊遜（Dwayne Johnson）、雲迪素（Vin Diesel）及積遜史達頓（Jason Statham）集集都打得精彩，最近有電影內部人士爆料，幾位猛男們原來私底下唔輸得，合約細節對動作場面好有要求，當中有演員更自創計分制度，希望保住必勝的姿態。

2001年的《狂野時速》是其系列開山作。（官方宣傳海報）

《狂野時速》系列接近20年來之所以這樣受歡迎，全因戲中的汽車、動作、音樂、電影攝影以及打鬥場面，的確滿足很多觀眾的觀影感受。

據外媒報道，《狂野時速》有內部人士爆料，幾位演員的合約條款亦相當有趣，他們在戲中都是絕不會輸掉一場戰鬥。

《狂野時速》只消耗了78輛汽車。（《狂野時速》劇照）

現年53歲的積遜史達頓在合約特別註明，他在拍戲前與製片廠協商了一項協議，限制了他在戲中被毆打的嚴重程度。

據知，現年48歲的狄維莊遜亦有出招保住形象，他就曾僱用製片人、編輯和武術指導確保自己是表演得最好，看起來一定要是強大的。

《狂野時速》除了飆車場面好看外，家人與朋友間的羈絆都十分吸引。（《狂野時速》劇照）

而53歲的雲迪素甚至「利用」他的血緣關係，直接找來他的妹妹Samantha Vincent，擔任電影的製片，會嚴格監督哥哥要被拳打的次數，確保他在每個打鬥場景中都不會輸，有親人照顧着，雲迪素又怎會輸？

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狄維莊遜要「不倒」

一位《狂野時速》的編輯就匿名爆料，演員們總是想要更多特寫鏡頭，在鏡頭前展現更多肌肉。例如在《狂野時速7》裡，原來有場戲狄維莊遜是被雲迪素打低再躺在地上，但後來就改拍成，狄維莊遜是被打倒，但姿勢是坐在地上，而不是躺在地上。

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雲迪素動作場面計「點數」

有傳雲迪素更自創了一套計分制度，計算每次被打、被踢、被拳擊等，每個項目都會有不同分數，有助他計算在戲中哪位被打得最傷，確保自己不會成後最差的一個。

內部人士更透露，這三個演員特別重視，打架絕不能輸的信念。其實動作演員這樣緊張也是無可厚非，他們的形象要保持強悍不軟弱，才可以一直打下去吧。