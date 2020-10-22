Anya Taylor-Joy曾遭嚴重欺凌　被恥笑雙眼太開兼鎖進儲物櫃

現年24歲的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）絕對是現時荷里活灸手可熱的新一代演員，最近有報道就指她會在影迷期待已久的《末日先鋒：戰甲飛車》的前傳飾演Furiosa。 安雅泰萊采兒自2017年拍攝《思·裂》（Split），氣質美顏讓她在全球爆紅，但原來她在學生年代卻受過不少欺凌，甚至被同學取笑她的外貌，笑她是「醜陋的魚」。

Anya Taylor-Joy是一位美國出生，擁有阿根廷和英格蘭血統的混血兒。（Anya Taylor-Joy IG）

安雅泰萊采兒是荷里活近年上位的新星之一，她是在美國出生的阿根廷、英格蘭混血女演員。她還是嬰兒的時期，就搬到阿根廷居住，6歲時她在只懂說西班牙文的情況下，因為父母工作的關係舉家搬到倫敦。

安雅泰萊采兒還是嬰兒的時期，就搬到阿根廷居住，6歲時她在只懂說西班牙文的情況下，因為父母工作的關係舉家搬到倫敦。（《異能仨》劇照）

學生時代被欺凌



安雅泰萊采兒透露她從小就有留意到自己的眼距比一般人較遠，因為外型、語言的關係，在學校時代遇過很多被欺凌的情況。而她入讀英國一間學校時，那次就是她人生中被霸凌得最嚴重的一次。她曾在接受外媒訪問時透露當時艱難的時光，「年輕的時候，我真的感覺自己不適合任何地方。」

「我常常被鎖在儲物櫃中」



當時她入讀在西倫敦的名校「Hill House School」，她概嘆那裡的孩子們都不了解她，當時被很多同學取笑她不流利、不靈光的英語，「我常常被鎖在儲物櫃中，被禁止進入教室，不被邀請參加活動，很不愉快。」她14歲的時候，更發現自己在網上社交平台被Tag，貼出一張魚的照片，公開取笑她眼距開，私下稱她為「醜陋的魚」。

14歲毅然搬到紐約生活



安雅泰萊采兒終於忍受不了這樣的校園生活，她當時毅然決定搬到紐約重新生活。兩年後，她輟學希望專心表演，她也承認這個決定絕對嚇壞了她的家人。在她16歲那時她回倫敦見父母，在街上與狗狗散步時，就被著名的模特兒經紀人 Sarah Doukas看中，簽下她成為模特兒。

雖然安雅泰萊采兒小時候被同輩嘲笑，但現時她的演出卻迷倒了全球很多影迷。靈動的雙眼、氣質的外表更讓很多人留下深刻印象，相信未來更會在影壇上挑戰更多不同特質、性格的角色，她在 Netflix 主演的全新劇集《The Queen's Gambit》亦即將上架。