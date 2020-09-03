多圖｜《新異變人》Anya Taylor-Joy　爆導演特准唔使試鏡即開工

Marvel漫畫改編暗黑驚慄電影《新異變人》（The New Mutants），於今日（3日）香港上映，由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、美絲威廉斯（Maisie Williams）、查理希頓（Charlie Heaton）、普莉亨特（Blu Hunt）及亨利撒嘉（Henry Zaga）演出，不少人未睇戲已注意到一頭金髮的Anya Taylor-Joy，雖然角色定位上她並非主角，但就着她在戲中潑辣的性格十分出位，反而更吸晴。

《新異變人》於9月3日上映。（電影劇照）

Anya Taylor-Joy是一位美國出生，擁有阿根廷和英格蘭血統的混血兒。（Anya Taylor-Joy IG）

Anya Taylor-Joy日前接受訪問時表示：「當我知道要跟導演Josh Boone共進午餐，我感到非常高興，因為有跟他工作過的人稱他是最友善的人。在我坐下之前，他就跟我說『我會執導這部電影，這將是《變種特攻》系列的一部分，我為你寫了一個角色更不需要你去試鏡，我只想知道你是否願意和我一起共事。』而我的第一個反應是︰『我們坐下連杯水都未拿到呢！』這對我來說太激動了，我甚至無法反應！其後我馬上去了一家靠近餐廳的漫畫店，買了所有我能找到的《新異變人》漫畫。」

Anya Taylor-Joy表示很喜歡跟《新異變人》的演員相處。（Anya Taylor-Joy IG）

Anya Taylor-Joy笑言自己跟其他演員雖是不同個體，但會從大家身上找到很多共同點，更會時常一起度過週末，最終建立起跟電影中非常相似的友情，我們都感到非常幸福和高興可以遇到大家，這群人沒一個會懷有壞心腸，更讓這趟旅程變得更容易。

Anya Taylor-Joy表示自己的角色Illyana並不會如開場一樣糟糕。（官方圖片）

及後講到戲中的丹妮（Blu Hunt 飾）出現後，引發很多事情，包括「大家的噩夢」，究竟她會如何影響到Illyana（Anya Taylor-Joy 飾）呢？Anya Taylor-Joy回應：「首先我們在小組治療上跟Dani會面，當Dani來到時，Illyana對她先是產生了敵對情緒，幾乎立即就與她發生爭執。到了第二日，Illyana開始被惡夢折磨，然後就將所有事物連在一起，認為是Dani所做的。在電影開始時，觀眾或許會認為Illyana很糟糕，並且對新人（Dani）非常刻薄，但在電影進行到一半時，就知道Illyana實際上正在處理一些事情，而且她並不瘋狂！希望大家多多支持！」