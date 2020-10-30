【鬼滅之刃電影版】「無限城」竟真實存在　仲屹立日本東北66年？

由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫《鬼滅之刃》近年人氣非常高企，而粉絲期待已久的劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》將在下月香港上映。近日有日本網民發現，著名場景「無限城」竟然真實存在。由於劇場版上映中，瞬間讓這間現實版「無限城」成為網絡熱話，究竟這間現實版「無限城」是否都藏有漫畫中鬼王鬼舞辻無慘。

日野聰（左起）、花江夏樹及鬼頭明里為《鬼滅之刃》動畫版及劇場版配音。（網上圖片）

《鬼滅之刃》由日本年年輕漫畫家吾峠呼世晴所創作，漫畫講述主角竈門炭治郎為了尋求方法復原被變成鬼的妹妹，而踏上斬鬼之路的旅程。該漫畫自2016年2月15日開始在《週刊少年Jump》連載，截至2020年9月，漫畫的累積發行量，包含電子版，已達1億本。《鬼滅之刃》成為2019年日本國內最暢銷漫畫，是目前當今日本漫畫界的代表作之一。

《鬼滅之刃》講述竈門炭治郎為了尋求讓被變成鬼的妹妹復原的方法而踏上斬鬼之旅。（《鬼滅之刃》劇照）

除了漫畫外，《鬼滅之刃》還推出了小說《鬼滅之刃：幸福之花》及《鬼滅之刃：單翅之蝶》。前者銷量超過2.1萬本；而後者銷量則接近2萬本。《鬼滅之刃》的系列小說打入2019年最暢銷的輕小說頭十名，其銷量衝破4萬本。

改編自漫畫家吾峠呼世晴創作的漫畫系列《鬼滅之刃》；並由外崎春雄執導的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》早前在日本上映，隨即打破日本電影票房多項記錄，當中包括打破《千與千尋》最快突破百億的票房紀錄。近日有日本網民發現，漫畫大結局的決戰地點「無限城」竟然真實存在。

《鬼滅之刃》大結局的決戰地點「無限城」。（《鬼滅之刃》劇照）

據了解，現實版「無限城」其實是一間位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，館內大廳的浮動舞台，與《鬼滅之刃》中的「無限城」場景非常相似，隨著電影在日本上映中，也讓「大川莊」的人氣一時無兩。

其實「大川莊」創業於1954年，位於知名旅遊景點「蘆之牧溫泉」，館內周圍被溪谷及青山環繞。館內的浮動舞台以紅色地板為主，四邊有交錯延伸的上下階梯，加上樑柱、屋簷等元素及每晚均有三弦琴演出，讓大家仿如置身「無限城」。難怪不少網民直言「還原度超高」及「要去打卡朝聖」等。

「大川莊」被認為與《鬼滅之刃》的「無限城」非常相似。（shikishinobu Twitter 圖片）