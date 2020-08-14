多圖｜木村心美自爆係《鬼滅之刃》忠粉　上定配音班望進軍電影界

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日本男神木村拓哉與工藤靜香的大女木村心美（Coco）今年正式出道，才19歲的她早已成為大牌Dior的代言人，又為The North Face拍廣告，而木村心美亦時時落力在個人Instagram上宣傳，認真是位稱職的代言人。

木村心美今年正式出道，有傳她將會踩入電影界。（木村心美 IG）

有指工藤靜香為囡囡木村心美審慎揀工作，現時只活躍在時尚方面，令不少粉絲都十分期待何時會在銀幕上見到木村心美的蹤影。

木村心美現時仍活躍在時尚界方面，媽媽工藤靜香都有為囡囡審慎揀選工作。（木村心美IG）

早前木村心美跟人氣聲優花江夏樹，接受日本雜誌《VOGUE JAPAN》的訪問，木村心美自爆是《鬼滅之刃》的死忠，更在《鬼滅之刃》推出前已是花江夏樹的粉絲，愛睇動畫之餘更希望接觸到配音的工作。有相關人士就此爆料，其實木村心美一直都有為進軍動畫、電影圈為目標，更有去上配音班，最快有望明年接到配音工作，相信好快就可以同爸爸木村拓哉拍住上，事關最近木村拓哉都有為《多啦A夢》原作50周年紀念作品，《多啦A夢：大雄之新恐龍》配音，令粉絲非常期待兩父女的首次合作。

木村心美自言是《鬼滅之刃》忠粉，而《鬼滅之刃劇場版　無限列車篇》將於10月上映。（官方海報）

木村拓哉早前為《多啦A夢：大雄之新恐龍》配音。（影片擷圖）

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