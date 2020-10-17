鬼滅之刃電影版｜日本票房勁收15億日圓　勢打破《天氣之子》紀錄

日本人氣動漫《鬼滅之刃》首部電影版《鬼滅之刃無限列車篇》昨日（16日）在當地上映，有影迷清晨已到戲院外排隊等入場，截至今日中午，電影票房已累積達15億日圓（約1億1,029萬港元）。

動漫《鬼滅之刃》在全日本大受歡迎，電影版《鬼滅之刃無限列車篇》10月16日在當地上映，（《鬼滅之刃》劇照）

動漫《鬼滅之刃》在全日本大受歡迎，電影版《鬼滅之刃無限列車篇》在當地上映前，已經有大量粉絲搶住買飛，開賣短短10分鐘已有超過9萬人搶飛，連戲院網站的系統都超出負苛。

當地掀起《鬼滅之刃》熱潮，影迷清晨已到戲院外排隊等入場，東京景點晴空塔（Skytree）都轉了顏色，以新戲主題曲《炎》為主題，期間限定用點起紅色燈，吸引大量粉絲打卡。

據知《鬼滅之刃無限列車篇》不受疫情影響，開畫一天半，票房已累積達15億日圓（約1億1,029萬港元），有望打破去年勁收140億日圓（約10.31億港元）的《天氣之子》紀錄。而同樣是《鬼滅之刃》忠實粉絲的木村心美，當然也有在Instagram上表示，電影版上映令她緊張又期待。電影將於11月12日在香港上映。