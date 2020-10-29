阿索的故事｜唐詩詠版本阿寶有驚喜　葉念琛親證：初戀唔係阿寶

由葉念琛執導，王菀之、姜皓文、梁漢文與蔡潔主演的《阿索的故事》，新戲集中在中女阿索身上，但睇得葉念琛的電影，又怎可以少得阿寶的角色。今次他找來唐詩詠飾演阿寶，雖然出場時間不多，但戲份絕對舉足輕重，而網民對於這位新一任阿寶都似乎相當驚喜。

葉念琛的電影，幾乎都有一個女角色會叫「阿寶」，以往曾經有傳這個設定是與他的情史有關，不過他接受訪問時就話要澄清：「我真的沒有初戀情人叫阿寶！」

王菀之因拍攝《阿索的故事》用了9個月時間考獲巴士駕照。（《阿索的故事》劇照）

唐詩詠演新一代阿寶有驚喜



在葉念琛的電影中，阿寶又怎能缺席？不過今次這位阿寶就比較特別，出場時間不多，在電影後段才現身。導演接受《香港01》訪問時透露，他與唐詩詠認識多年，他睇中唐詩詠演出阿寶，因為他覺得對方一向演的角色都素來沈穩而內歛，但作為朋友，他其實一直更欣賞她剛強和堅毅的一面。

唐詩詠這位新一代阿寶，出場時間不多，但戲份絕對舉足輕重。（IG圖片）

為唐詩詠安排了一場具爆炸力的感情戲



「我經常都跟她說，好希望她拍多些戲，今次她在戲中的演出未必在電視上會看到，大家可能都會比較溫柔、賢淑的角色，如果要她爆發又可以去到什麼程度呢？在電影上看到她的演出，相信大家會比較驚喜。」

葉念琛提到今次特別為阿寶，安排了一場具爆炸力的感情戲，那份對舊愛恨愛交纏的內心戲，絕對不是我們在電視𥚃看到的唐詩詠。他在IG上也分享，「結果她演來不慍不火，相信會讓觀眾驚歎她演技的紥實和多變。最重要是貴為視后的她，這次是在拍了一晚通宵戲後馬上到達現場拔刀相助，她跟戲中的阿寶一樣是義氣仔女，只要她覺得你是她愛護的人，她一定會義無反顧地幫助你。」

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惠英紅、劉嘉玲都演過阿寶



葉念琛的電影總是能看到「阿寶」的出現，導演表示他其實是一個很懶去改名的人，同時不知不覺地阿寶似乎仔也成為他作品的一個特質，感覺觀眾能看到阿寶也會特別有回憶。

「其實每個阿寶都不一樣的，她們都有不同的特質，有很多不同輩份、氣質的女演員都演過阿寶，惠英紅、劉嘉玲都演過，我就鍾意都係叫阿寶。」

導演葉念琛親解「阿寶」之謎。（葉志明攝）

「我真的沒有初戀情人叫阿寶！」



雖然過往曾有傳這個角色設定是與他的情史有關，甚至有指「阿寶」是葉念琛中學時期的同學仔，亦是他的暗戀對象。但導演接受訪問時就指，「我要再澄清一次，我真的沒有初戀情人叫阿寶」他也不介意大家繼續有這個美麗的誤會，「加上我其實是好懶改名的，用開這個名就照用，我覺得幾代表到女性的特質，加上拍了這麼多年，這樣統一，不知不覺成為了我作品其中一個特質。」