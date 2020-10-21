「星爵」無撐拜登遭網民圍插　基斯柏特被封「最差的Chris」

美國大選2020投票在即，兩位候選人的競選活動自然成為焦點。早前民主黨候選人拜登的競選團隊找來Marvel超級英雄站台籌款，當中包括「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜、「蟻俠」保羅活特及「變形俠醫」麥克雷法路等。雖然並非所有復仇者聯盟的成員都有出席，但唯獨「星爵」基斯柏特遭美國網民追擊。

「星爵」基斯柏特其實不止一次被網民追擊，他當時在《復仇者聯盟3》的「失手」就遭網民鬧爆。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

據了解，早前Amy Berg在Twitter貼出一張荷里活四位Chris的照片，包括「雷神」基斯咸斯禾夫、「美國隊長」基斯伊雲斯、「星爵」基斯柏特及在DC電影飾演神奇女俠男友的基斯派恩，當時她還在貼文寫上一句：「其中一位要走。」，結果引起網民熱議。

大家又覺得哪個Chris要走？（Amy Berg Twitter 擷圖）

最終這一面倒變成聲討「星爵」基斯柏特的貼文，不少網民都表示基斯柏特要走，皆因他沒有公開表態支持哪位總統候選人，也沒有跟隨其他Marvel超級英雄站台撐拜登，於是基斯柏特就被屈成特朗普的支持者；而且他早前支持一間被指反LGBT族群的教會，因此基斯柏特被網民稱為「荷里活最差的Chris」。

「星爵」基斯柏特無辜成為網民的追擊目標。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

網民的聲討愈演愈烈，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「變形俠醫」麥克雷法路及《銀河守護隊》系列導演James Gunn都齊齊出聲護航。其中羅拔唐尼稱：「這些無罪的人正用石頭擲向我的兄弟基斯柏特，他是一名真正的基督徒，並且活出自己的原則。」「星爵」基斯柏特無辜成為網民追擊的目標，幸好一眾好友出聲護航。