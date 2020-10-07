【She-Hulk】官方試鏡10歲童星　劇集將探討元祖復仇者成員的過去

雖然今年沒有Marvel電影宇宙（MCU）的作品推出，但Marvel Studios仍然密鑼緊鼓，積極籌備其他電影及電視劇，而近日就有外國傳媒透露，劇集《She-Hulk》終於探討年輕時的Bruce Banner，更稱官方有意找來一位10歲的童星飾演。

除此之外，延至明年上映的《黑寡婦》又有新消息流出。

Marvel Studios早前公布找來35歲的加拿大女星Tatiana Maslany飾演Jennifer Walters。（IMDb 圖片）

據外國傳媒《The Direct》的報道稱，Marvel Studios正計劃尋找一位年約10歲的童星，在《She-Hulk》中飾演年輕版Bruce Banner，有指劇集將一併探討Bruce Banner及Jennifer Walters年輕時的生活。據了解，Bruce Banner比Jennifer Walters年長10歲，就目前MCU的時間線，Bruce Banner的年齡大約50歲，所以Jennifer Walters的年齡理論上大約40歲。然而Marvel Studios剛公布後者的選角，而該角色則由35歲的加拿大女星Tatiana Maslany飾演。

Bruce Banner與Jennifer Walters是表兄妹關係。（Marvel Comics）

雖然劇集《She-Hulk》要等到2022年才會上線，但這劇集對於Marvel Studios來說可謂相當重要，皆因有傳劇集將探討Bruce Banner年輕時的生活，影迷終於有幸更了解這位元祖復仇者的生世。姑勿論Bruce Banner的年輕版將由誰飾演，但相信粉絲都非常期待可以了解年輕版Bruce Banner的故事。

有指年輕版Bruce Banner將會在《She-Hulk》登場。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除此之外，另一位元祖復仇者黑寡婦的過去將在其個人電影《黑寡婦》揭曉，但奈何受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，電影延至明年才上映。然而近日有業內人士稱，其中一位元祖復仇者會在《黑寡婦》登場，但並非如外界早前所說的鐵甲奇俠。

有指由謝洛美維納飾演的鷹眼會在《黑寡婦》中現身。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據Amit Chaudhari稱，由謝洛美維納飾演的鷹眼會在《黑寡婦》中現身，但他補充表示，未知該角色會出現在新畫面、回憶中，抑或是電影的片尾片段。除此之外，他更疑似否定了鐵甲奇俠會在《黑寡婦》出現的傳聞：「我懷疑鐵甲奇俠不會在《黑寡婦》登場。我曾試圖了解他在《黑寡婦》中的角色，但一無所獲。沒有提到他的任何資訊，因此，他可能不會在電影中登場。」